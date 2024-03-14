Antalya’yı süper hücre vurdu, sokaklar beyaza büründü: Hava trafiği 3 saat boyunca durdu
Antalya’da dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Tarım alanlarında zarara neden olan yağış, hava trafiğini de aksattı. Antalya Havalimanı’nda uçuşlar 3 saat boyunca durdu. Kentte sokaklar beyaza bürünürken, ceviz büyüklüğünde yağan dolu, sabah saatlerine kadar erimedi.
Antalya’da dün akşam saatlerinde süper hücre etkili oldu.
Özellikle Muratpaşa ilçesinde yoğunlaşan dolu yağışı, Aksu ve Kepez ilçelerinde de etkisini gösterdi.Kent merkezinde seyirlik görüntülere neden olan dolu birikintisini sabah saatlerinde gören vatandaş, fotoğraf çekip doluyla kar topu yaptı.