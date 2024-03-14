Antalya’yı süper hücre vurdu, sokaklar beyaza büründü: Hava trafiği 3 saat boyunca durdu

“HAVA BİR ANDA KARARDI”

Domates üreticisi Raşit Kökcen ise akşam saatlerinde havanın bir anda karardığını anlattı.

Dolu yağışıyla birlikte seralarının olduğu bölgeye geldiğini ifade eden Kökcen, "Çok sayıda çiftçide zarar var. Yapacak bir şey yok. 3 dönüme yakın seram zarar gördü. Ürünümü 1 kere hasat edebilmiştim. Maddi olarak bize etkisi 1 milyon liranın üzerinde.” diye konuştu.