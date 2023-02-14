Araçların girmediği yere tıbbi malzemeleri motosikletler götürüyor

Yollarda oluşan sıkıntılar nedeniyle motosiklete ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Candar, şöyle konuştu:



"İlimizin Bandırma ve Akhisar ilçelerinde toplanıp buraya geldik. Burada acil durumlarda ilaç dağıtımının hızlı gerçekleşmesi için görev yapacağız. Mümkün olduğunca ve en hızlı şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışacağız. Araçların ulaşamadığı birçok yer var. Kırsal bölgelerde vatandaşların ihtiyaçları var. Motosikletler bu anlamda çok büyük bir avantaj. Adıyaman'ın ulaşılamayan yerlerine, trafiğin sıkıntılı olduğu bölgelere daha hızlı ulaşabiliyoruz."