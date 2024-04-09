Arefe günü okunacak dualar ve sureler 2024: Arefe günü duası nasıl okunur?
Arefe günü duaları ve sureleri, 2024 Ramazan Bayramı arefesinin bugün idrak edilecek olması nedeniyle sorgulanıyor. Kur'an-ı Kerim'de arefe gününün hayrına ve faziletlerine yer veriliyor. Arefe gününde hangi duaların ve surelerin okunacağı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, arefe günü okunacak dualar ve sureler nelerdir? Arefe günü duası nasıl okunur?
2024 Ramazan Bayramı arefesi, tüm İslam alemi tarafından bu yılda dualar ve ibadetlerle karşılanıyor. Müslümanlar, arefe gününde dualar ve sureler okuyarak ibadetlerini yerine getirebiliyor. Peki, arefe günü okunacak dualar ve sureler nelerdir? Arefe günü duası nasıl okunur?