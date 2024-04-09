Arefe günü okunacak dualar ve sureler 2024: Arefe günü duası nasıl okunur?

AREFE GÜNÜ DUASI NASIL OKUNUR?

Arefe günü için özel bir ibadet bulunmuyor. Ancak dini alimler bugün içerisinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıyor.



İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:



“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”



İhlas Suresi’nin Türkçe çevirisi:



“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.”