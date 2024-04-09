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Arefe günü okunacak dualar ve sureler 2024: Arefe günü duası nasıl okunur?

Arefe günü duaları ve sureleri, 2024 Ramazan Bayramı arefesinin bugün idrak edilecek olması nedeniyle sorgulanıyor. Kur'an-ı Kerim'de arefe gününün hayrına ve faziletlerine yer veriliyor. Arefe gününde hangi duaların ve surelerin okunacağı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, arefe günü okunacak dualar ve sureler nelerdir? Arefe günü duası nasıl okunur?

Arefe günü okunacak dualar ve sureler 2024: Arefe günü duası nasıl okunur? - 1

2024 Ramazan Bayramı arefesi, tüm İslam alemi tarafından bu yılda dualar ve ibadetlerle karşılanıyor. Müslümanlar, arefe gününde dualar ve sureler okuyarak ibadetlerini yerine getirebiliyor. Peki, arefe günü okunacak dualar ve sureler nelerdir? Arefe günü duası nasıl okunur?

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü okunacak dualar ve sureler 2024: Arefe günü duası nasıl okunur? - 2

AREFE GÜNÜ DUASI NASIL OKUNUR?

Arefe günü için özel bir ibadet bulunmuyor. Ancak dini alimler bugün içerisinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıyor.

İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

İhlas Suresi’nin Türkçe çevirisi:

“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.”

Arefe günü okunacak dualar ve sureler 2024: Arefe günü duası nasıl okunur? - 3

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir.

100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır.

"Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

Arefe günü okunacak dualar ve sureler 2024: Arefe günü duası nasıl okunur? - 4

HZ. MUHAMMED'İN AREFE GÜNÜ ETTİĞİ DUALAR

Hazreti Muhammed (s.a.v) arefe gününde şu duayı okurdu ve her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olacağını belirtirdi.

"Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran"

Anlamı;

Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.

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