Arılar için kuraklık tehlikesi

Arılarını yaz ayını geçirecekleri kır çiçekleriyle kaplı Eğriçayır Yaylası'na taşıdıklarını, bir hafta önce getirdikleri ilk kovanlardaki arıların müthiş bir çalışma içinde olduğunu gördüklerini belirten arıcı Celal Çay, "Özellikle kovanlarda gördüğümüz bu beyaz petekler doğanın çok güzel olduğunu gösteriyor. Arılar bal toplamaya başlamış. Normalde şuanda Anadolu´da bir kuraklık var.

Ama yaylamız 2 bin 500 metre yükseklikte olduğu için kurtarıyor. Yüksek rakımdan dolayı henüz kuraklıktan tam olarak etkilenmiş değil. Ama önümüzdeki haftada bir yağış bekliyoruz. Tüm ümidimiz bu yağışlar. Bu yağışlar olursa iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.