Arılar için kuraklık tehlikesi

İHA 20.05.2021 - 10:13 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 10:19
Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar arılarını kır çiçekleriyle kaplı Toros Dağları'nın 2 bin 500 rakımlı Eğriçayır Yaylasına taşımaya başladı.
Arıcı Celal Çay, yüksek rakımdan dolayı henüz kuraklık etkisinin oluşmadığını ancak beklenen yağışın düşmemesi halinde ciddi problemlerle karşılaşacaklarını söyledi.
Arılarını yaz ayını geçirecekleri kır çiçekleriyle kaplı Eğriçayır Yaylası'na taşıdıklarını, bir hafta önce getirdikleri ilk kovanlardaki arıların müthiş bir çalışma içinde olduğunu gördüklerini belirten arıcı Celal Çay, "Özellikle kovanlarda gördüğümüz bu beyaz petekler doğanın çok güzel olduğunu gösteriyor. Arılar bal toplamaya başlamış. Normalde şuanda Anadolu´da bir kuraklık var.
Ama yaylamız 2 bin 500 metre yükseklikte olduğu için kurtarıyor. Yüksek rakımdan dolayı henüz kuraklıktan tam olarak etkilenmiş değil. Ama önümüzdeki haftada bir yağış bekliyoruz. Tüm ümidimiz bu yağışlar. Bu yağışlar olursa iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.
20 Mayısın tüm dünyada 'Dünya Arı Günü' olarak kutlandığını da hatırlatan Çay, "Arılar olmadığı zaman bütün diğer gıdalarımızı da üretemiyoruz. Arılar sadece bal, polen, propolis üretmiyor. Aynı zamanda bütün gıdalarımızı elma, portakal, armut, buğday gibi gıdalarımızın da üretiminde yer alıyor" dedi.