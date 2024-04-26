Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 35 il için sarı kodlu toz taşınımı uyarısında bulundu. Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen çöl tozu nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma yaşanıyor. Toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.