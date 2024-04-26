Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 35 il için sarı kodlu toz taşınımı uyarısında bulundu. Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen çöl tozu nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma yaşanıyor. Toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte bölge bölge hava durumu...

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Gece saatlerinden itibaren İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

İç Ege ve Batı Akdeniz'de dün akşam saatlerine kadar etkili olan toz taşınımı, diğer yerlerde Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

35 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu çöl tozu uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, İç Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Kırıklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Eskişehir ve Ankara çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 13°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 30°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Az bulutlu

SİİRT 17°C, 31°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Az bulutlu

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

7 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

26 NİSAN CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

27 NİSAN CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

28 NİSAN PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

29 NİSAN PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 35 ile toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 18

30 NİSAN SALI HAVA NASIL OLACAK?

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