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Arşivlerden çıkan Atatürk fotoğrafları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel fotoğraflarını yayınladı.

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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, mustafa kemal atatürk, atatürk fotoğrafları, atatürk'ün fotoğrafları
    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel fotoğraflarını yayınladı. 

    Bu özel günde, o fotoğraflarla tarihe yolculuk...
  • 2

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, mustafa kemal atatürk, atatürk fotoğrafları, atatürk'ün fotoğrafları
  • 3

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, mustafa kemal atatürk, atatürk fotoğrafları, atatürk'ün fotoğrafları
  • 4

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk vefatından kısa bir süre önce Celal Bayar (sol3) ile birlikte trakya manevralarında.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk, askeri manevra esnasında askerleri izliyor.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Fotoğrafta Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde 19 Mayıs kutlamaları görülüyor.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk Orman Çiftliği bölgesi, 19 Mayıs kutlamaları.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk Orman Çiftliği bölgesi, 19 Mayıs kutlamaları.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Fotoğrafta Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde 19 Mayıs kutlamaları görülüyor.
  • 12

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
  • 13

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Fotoğrafta Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde 19 Mayıs kutlamaları görülüyor.
  • 14

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk Orman Çiftliği bölgesi, 19 Mayıs kutlamaları.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk Orman Çiftliği bölgesi, 19 Mayıs kutlamaları.
  • 16

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk Orman Çiftliği bölgesi, 19 Mayıs kutlamaları.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Mustafa Kemal Atatürk'ün validesi Zübeyde Hanım'ın vefatından kısa bir süre önce çekilmiş fotoğrafı.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmet İnönü ile birlikte askeri okul talebeleri ve gençlerle beraber çektirdikleri fotoğraf.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk, manevi kıı Afet İnan ile birlikte harf çalışmaları için İstanbul Üniversitesi'ni ziyaret ediyor.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk'ün harf ve tarih çalışmaları için İstanbul Üniversitesi'ni ziyaretinde öğrencilerle çekilmiş fotoğrafı.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul Üniversitesi'ni ziyaretinde öğrencilerle çekilmiş fotoğrafı.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk, Ankara tren garında karşılanıyor.
  • 26

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk'ün vefatından kısa süre önce bir gezide çekilmiş fotoğrafı.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Bir seyahatinde çocuklarla sohbet ederken Mareşal Fevzi Çakmak da (sağda) kendisine eşlik ediyor.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Atatürk, Florya'ya giderken görülüyor.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
    Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Uşak ziyareti sırasında kendisini karşılamaya gelen gençlerle sohbet ediyor.
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları

    Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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