Arşivlerden çıkan Atatürk fotoğrafları

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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel fotoğraflarını yayınladı.
Bu özel günde, o fotoğraflarla tarihe yolculuk...
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk vefatından kısa bir süre önce Celal Bayar (sol3) ile birlikte trakya manevralarında.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk, askeri manevra esnasında askerleri izliyor.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Fotoğrafta Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde 19 Mayıs kutlamaları görülüyor.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk Orman Çiftliği bölgesi, 19 Mayıs kutlamaları.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk Orman Çiftliği bölgesi, 19 Mayıs kutlamaları.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Fotoğrafta Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde 19 Mayıs kutlamaları görülüyor.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Fotoğrafta Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde 19 Mayıs kutlamaları görülüyor.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk Orman Çiftliği bölgesi, 19 Mayıs kutlamaları.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk Orman Çiftliği bölgesi, 19 Mayıs kutlamaları.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk Orman Çiftliği bölgesi, 19 Mayıs kutlamaları.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Mustafa Kemal Atatürk'ün validesi Zübeyde Hanım'ın vefatından kısa bir süre önce çekilmiş fotoğrafı.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmet İnönü ile birlikte askeri okul talebeleri ve gençlerle beraber çektirdikleri fotoğraf.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk, manevi kıı Afet İnan ile birlikte harf çalışmaları için İstanbul Üniversitesi'ni ziyaret ediyor.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk'ün harf ve tarih çalışmaları için İstanbul Üniversitesi'ni ziyaretinde öğrencilerle çekilmiş fotoğrafı.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul Üniversitesi'ni ziyaretinde öğrencilerle çekilmiş fotoğrafı.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk, Ankara tren garında karşılanıyor.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk'ün vefatından kısa süre önce bir gezide çekilmiş fotoğrafı.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Bir seyahatinde çocuklarla sohbet ederken Mareşal Fevzi Çakmak da (sağda) kendisine eşlik ediyor.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Atatürk, Florya'ya giderken görülüyor.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Uşak ziyareti sırasında kendisini karşılamaya gelen gençlerle sohbet ediyor.
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları