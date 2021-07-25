Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır: 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı

Artvin'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin en çok vurduğu Arhavi ilçesinde hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. İlçede ilk tespitlere göre; 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, toplamda 1459 bina, konut ve bağımsız bölüm hasar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize ve Artvin’de sel bölgesini helikopterle havadan inceledi. Bakan Pakdemirli, Salı günü için bölgeye yağış uyarısında bulundu.

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DHA 25.07.2021 - 16:13

Artvin'de perşembe gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

AFETİN YOL AÇTIĞI HASAR ORTAYA ÇIKTI Sel afetinin vurduğu Arhavi'de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlbank Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkez ve köylerde sürdürülen hasar tespit çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Buna göre 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SELİN İZLERİ SİLİNİYOR Arhavi ilçesinde balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor. 500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor.

İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor. Evlerden çıkarılan hasarlı eşyalar da ilçe dışına taşınıyor. Eşyaların taşınmasına askerler de yardım ediyor. Vatandaşlar, gözleri yaşlı, selde zarar gören eşyalarını sokağa taşıyor.

KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan ise dere yatağında aranıyor. Aramalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katılıyor.

SELDE TEYAKKUZDA BEKLEYEN AFAD, 303 KİŞİYİ KURTARDI Rize ve Artvin’de yaşanan sel ve heyelan felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, afet öncesi alınan bir önlemin, olası facianın önüne geçtiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Rize ve Artvin için sel riski uyarılarında bulunmasının hemen ardından, olası bir olumsuz durumda arama kurtarma çalışmalarına hızlı müdahale edebilmek için ekiplerini bölgeye göndererek hazır beklettiği ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Temmuz’da yaptığı uyarının hemen ardından AFAD, Samsun Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 2 ekip ve 2 aracı Trabzon’a, Erzurum Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 2 ekip ve 2 aracı Rize’ye görevlendirdi. Bölgede bekletilen ekipler, 14 Temmuz’da Rize’de meydana gelen selin ardından Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, Karayemiş köyünde 30 kişi, Ambarlık köyünde de 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişiyi tahliye etti.



Meteoroloji’nin 21 Temmuz tarihindeki uyarısının hemen ardından ise AFAD, benzer şekilde Rize ve Artvin’e 14 bölgeden 119 personel ve 43 ekip gönderdi. Bir gün sonra yaşanan selde ise 200 kişiyi tahliye edildi.

KIZILAY BAŞKANI: 200'Ü AŞKIN KİŞİYLE ARHAVİ VE MURGUL'DA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ Artvin’in Arhavi ilçesine gelen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye afet müdahale planındaki vazifeleri çerçevesinde öncelikle gıda ve su temini konusunda sahada çalıştıklarını söyledi. Kınık, “200'ü aşkın kişi 20 araçla Arhavi ve Murgul'da çalışma yürütüyoruz. Günlük yaklaşık 11 bin öğün kadar sıcak yemek çıkartıyoruz. Her gün TIR’larla ihtiyaç duyulan içme suyunu vatandaşlara ulaştırıyoruz” dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: HER AFET BİZİM İÇİN BİR DERSTİR Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize ve Artvin’de sel bölgesini helikopterle havadan inceledi, Artvin’in Arhavi ilçesine geldi. Ana amacın yaraların sarılması olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, “Gece saat 01.00 itibariyle Arhavi ilçemizin yüzde 70’ine içme suyu verilmeye başlandı. Her afetten yeni yeni dersler çıkartılır. Sel tırmığı diyebileceğim, aynı tırmığa benzer derede akan çöpü tutan sistemler geliştirebileceğimize dair sabah yaptığımız toplantıda bir kanaat geliştirdik. Çok yakında sahada uygulamaya alacağız. Bölgede yaklaşık 700 milyon dolara varan bir yatırım seferberliği daha başlatıyoruz. 15- 20 yıl öncesinde bir afetle uğraşırken, şimdi 3 afetle uğraşıyoruz. Türkiye çapındaki meteorolojik olaylar 2002 yılında 300 civarındayken, bugün 984 afetle uğraşmak durumundayız” dedi.

"SALI GÜNÜ ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ" Salı günü için bölgeye yağış uyarısında bulunan Bakan Pakdemirli, “Özellikle bu bölgede Trabzon’dan tutun, Hopa’ya kadar 75 ile 150 kilogram yağış var. Bu yağış geçen hafta aldığımızın yağışların altında olabilir ama toprağın doygun olduğunu unutmayalım. Bundan dolayı bu yağışlar sel getirebilir. Salı gününden itibaren başta bölge halkı olmak üzere çok dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

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