Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2024 asgari ücret zammı bekleniyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yılın asgari ücret tutarını belirleyecek. Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun tamamına yakınını ilgilendiriyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2024 asgari ücret zammı bekleniyor - 1

Asgari ücret son olarak geçtiğimiz temmuz ayında net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaşmıştı. Şimdi ise gelecek yılın asgari ücret zammı gündemde. İşte, 2024 asgari ücret zammında son bilgiler...

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Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2024 asgari ücret zammı bekleniyor - 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET HAKKINDA AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette enflasyon yükünü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da çalışma hayatının temsilcileriyle biraraya geldi.

Bakan Işıkhan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgli açıklama yaptı.

Ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu vurgulayan Işıkhan şunları söyledi:

"Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlarla istişare içinde olacağız. Bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye davet edeceğiz."

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2024 asgari ücret zammı bekleniyor - 3

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

Yapılan toplantıların ardından aralık ayının son haftasına doğru güncel asgari ücret tutarının belirlenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2024 asgari ücret zammı bekleniyor - 4

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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