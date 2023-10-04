Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2024 asgari ücret zammı bekleniyor
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yılın asgari ücret tutarını belirleyecek. Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun tamamına yakınını ilgilendiriyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret son olarak geçtiğimiz temmuz ayında net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaşmıştı. Şimdi ise gelecek yılın asgari ücret zammı gündemde. İşte, 2024 asgari ücret zammında son bilgiler...