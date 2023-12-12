Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?
Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 2024 Şubat dönemi askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri yakın zaman sonra belli olacak. Peki, 2024 Şubat askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?
Şubat 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı.