Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?

ŞUBAT 2024 ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.



Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.



Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.