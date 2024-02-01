Askerlik yerleri açıklandı: Şubat celp dönemi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
Şubat dönemi askerlik yerleri açıklandı. Millî Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı duyuruyla askerlik yerlerinin ilan edildiğini duyurdu. Peki, şubat celp dönemi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli olmuştu. Yeni bir duyuru paylaşan MSB, Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının ilan edildiğini bildirdi.