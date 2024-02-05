Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı
Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin birinci yılı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezinde 7,7 ve 7,6’lık depremler büyük yıkıma yol açtı. Depremlerin etkisinin 500 atom bombası gücünde olduğu kayıtlara geçti. Sarsıntılar 11 ili ve 14 milyon nüfusu doğrudan etkiledi. Toplam 105 saniyede, 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin kişi yaralandı. Depremlerde 40 bin bina yıkılırken, 200 bin bina ise ağır hasar aldı. İşte 6 Şubat depremlerinin 1. yılında hafızalara kazınan fotoğraflar...
Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.