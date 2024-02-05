Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin birinci yılı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezinde 7,7 ve 7,6’lık depremler büyük yıkıma yol açtı. Depremlerin etkisinin 500 atom bombası gücünde olduğu kayıtlara geçti. Sarsıntılar 11 ili ve 14 milyon nüfusu doğrudan etkiledi. Toplam 105 saniyede, 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin kişi yaralandı. Depremlerde 40 bin bina yıkılırken, 200 bin bina ise ağır hasar aldı. İşte 6 Şubat depremlerinin 1. yılında hafızalara kazınan fotoğraflar...

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 1

Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 2

Depremlerin ilki saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana geldi.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 3

Sadece 9 saat sonra bölge 7,6 ile bir kez daha sallandı. Saat 13.24’teki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesiydi.

İki depremle 11 ilde yer yerinden oynadı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ'da binlerce insan enkaz altında kalarak can verdi. Türkiye'de hayat durdu.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 4

İçişleri Bakanlığı verilerine göre depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. 107 bin 213 kişi yaralandı.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 5

38 bin 901 bina yıkıldı. 200 bin 250 bina ise artık ağır hasarlıydı ve onlar da yıkılacaktı.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 6

500 ATOM BOMBASI ETKİSİ

Deprem 500 atom bombası etkisindeydi. 11 il, 124 ilçede yıkım meydana geldi. Depremler 120 bin kilometrekarelik alanda etkili oldu. 14 milyon nüfus etkilendi.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 7

Köyler ayrıldı dağlar birleşti. Hatay’da 400 metre uzunluğunda dev yarık oluştu.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 8

Gaziantep'de iki tepe birbirine kavuştu. Nurdağı Gökçedere köyü ikiye bölündü.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 9

Kahramanmaraş’taki Çiğli köyü 6,5 metre, Değirmenkaya köyü 6 metre kaydı.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 10

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 11

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 12

MİLLİ YAS VE OHAL

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 13

650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 14

Depremlerde yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 15

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 16

Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 17

BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 18

Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 19

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 20

Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 21

Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 22

Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 23

İşte 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde sizin için derlediğimiz fotoğraflar...

Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 24
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 25
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 26
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 27
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 28
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 29
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 30
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 31
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 32
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 33
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 34
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 35
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 36
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 37
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 38
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 39
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 40
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 41
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 42
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 43
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 44
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 45
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 46
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 47
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 48
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 49
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 50
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 51
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 52
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 53
Asrın yıkımı: 105 saniye boyunca yer yerinden oynadı - 54
DAHA FAZLA GÖSTER