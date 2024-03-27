At ve eşek kalıntıları bulunmuştu: Adana halkı tedirgin, uzmanından uyarı geldi
Adana'da sulama kanalında kesilmiş halde at ve eşek eti kalıntıları ile kemiklerinin bulunmasının ardından vatandaşlar panik oldu. Tedirginliğe neden olan görüntülere ilişkin uzmanlar uyarıda bulunurken "Et kendini belli eder. At eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür." diye konuştu.
Kentte önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, su çekildikten sonra hayvan kemikleri ve et kalıntıları ortaya çıktı.