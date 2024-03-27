imsakiye

At ve eşek kalıntıları bulunmuştu: Adana halkı tedirgin, uzmanından uyarı geldi

Adana'da sulama kanalında kesilmiş halde at ve eşek eti kalıntıları ile kemiklerinin bulunmasının ardından vatandaşlar panik oldu. Tedirginliğe neden olan görüntülere ilişkin uzmanlar uyarıda bulunurken "Et kendini belli eder. At eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür." diye konuştu.

At ve eşek kalıntıları bulunmuştu: Adana halkı tedirgin, uzmanından uyarı geldi - 1

Kentte önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, su çekildikten sonra hayvan kemikleri ve et kalıntıları ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

At ve eşek kalıntıları bulunmuştu: Adana halkı tedirgin, uzmanından uyarı geldi - 2

Çevreye yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirince bölgeye gelen yetkililerin incelemesinin ardından kalıntıların at ve eşeklere ait olduğu anlaşıldı.

Ekipler, sulama kanalındaki et kalıntılarını temizleyip inceleme başlattı.

At ve eşek kalıntıları bulunmuştu: Adana halkı tedirgin, uzmanından uyarı geldi - 3

Olaydan sonra tedirgin olan kent halkı için uzmanlardan uyarılar geldi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

At ve eşek kalıntıları bulunmuştu: Adana halkı tedirgin, uzmanından uyarı geldi - 4

Kaçak et konusunun Adana'nın değil, tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu dile getiren Nihat Köse, gece gündüz denetimlerin sürdüğünün altını çizdi.

At ve eşek kalıntıları bulunmuştu: Adana halkı tedirgin, uzmanından uyarı geldi - 5

"YÜZDE YÜZ ENGELLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bu kesimleri yüzde yüz engellemenin mümkün olmadığını da sözlerin ekleyen Köse, "İnsanlar, 'At ve eşek etini kasapta nasıl anlarız?' diye soruyorlar. Kıyma veya lop haline gelmiş etin bakarak anlaşılması çok zor. Aslında mesele, sadece tek tırnaklı eti değil. Kaçak kesilmiş kırmızı veya beyaz et almak da sakıncalı. Ruhsatlı kesimhanede kesilmeyen mühürsüz her et kaçaktır. Yurttaşlarımız et alırken mutlaka veteriner hekim tarafından muayene edilmiş, karkası mühürlü olan eti satın alsınlar. Vatandaş, kasaplarına kesim belgesini ve sattığı etin hangi kesimhaneden çıktığını sorabilir." dedi.

At ve eşek kalıntıları bulunmuştu: Adana halkı tedirgin, uzmanından uyarı geldi - 6

"ETİ ALIRKEN FİŞ TALEP ETSİNLER"

Vatandaşların ilk olarak kendi mahalle kasaplarından şaşmamaları gerektiğini söyleyen Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise "Eti alırken fiş talep etsinler. Ruhsatlı, güvenli yerlerden alsınlar." dedi.

At ve eşek kalıntıları bulunmuştu: Adana halkı tedirgin, uzmanından uyarı geldi - 7

"MANGALI SÖNDÜRÜR"

Etin kendini belli edeceğini de vurgulayan Yağmur, "Etin rengi pembemsi olacak ama sulu olmayacak. At eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür. Asıl mesele kasabınıza güvenmeniz. Bize bağlı kasaplarımızda asla böyle şeyler olmaz. Kimse Adana'nın adını kötülemesin." diye konuştu.

At ve eşek kalıntıları bulunmuştu: Adana halkı tedirgin, uzmanından uyarı geldi - 8
DAHA FAZLA GÖSTER