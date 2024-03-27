At ve eşek kalıntıları bulunmuştu: Adana halkı tedirgin, uzmanından uyarı geldi

"YÜZDE YÜZ ENGELLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bu kesimleri yüzde yüz engellemenin mümkün olmadığını da sözlerin ekleyen Köse, "İnsanlar, 'At ve eşek etini kasapta nasıl anlarız?' diye soruyorlar. Kıyma veya lop haline gelmiş etin bakarak anlaşılması çok zor. Aslında mesele, sadece tek tırnaklı eti değil. Kaçak kesilmiş kırmızı veya beyaz et almak da sakıncalı. Ruhsatlı kesimhanede kesilmeyen mühürsüz her et kaçaktır. Yurttaşlarımız et alırken mutlaka veteriner hekim tarafından muayene edilmiş, karkası mühürlü olan eti satın alsınlar. Vatandaş, kasaplarına kesim belgesini ve sattığı etin hangi kesimhaneden çıktığını sorabilir." dedi.