Atatürk'ün hayatından kareler
Anadolu Ajansı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından fotoğraflar
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14 Haziran 1921 - 2. İnönü Savaşı sonrası Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (sağda) ile Çankaya Köşkü'nde.
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214 Mayıs 1931 - Fevzi Çakmak'ın kızının düğününde.
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329 Ekim 1937 - Cumhuriyet Bayramı'nda Hipodrom'daki törende halkı selamlarken.
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417 Haziran 1922 - İstanbul'dan gelen gazetecilerle İzmit'te.
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520 Haziran 1922 - Adapazarı Kız Okulu- Sabiha Hanım Okulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte.
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623 Nisan 1920 - Ankara.
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71 Ocak 1930 - Annesi Zübeyde Hanım (ortada) ve kız kardeşi Makbule Hanım (solda) ile birlikte.
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85 Ağustos 1927 - Meclis Başkanı Kazım Özalp (sağ 2) ile birlikte Moda Deniz Yarışlarını izlerken.
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91 Ocak 1938 - Savarona Yatı'nda.
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1016 Ocak 1923 - Osmaeli İstasyonu'nda bir öğrencinin okuduğu şiiri dilerken.
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111 Ocak 1937 - TBMM'nin yeni yasama yılında açılış konuşması yapaken.
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1220 Ekim 1927 - Büyük Nutuk'un okunmasından sonra Meclisten ayrılırken.
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1311 Ocak 1905 - Harp Akademisinden mezun olan Kurmay Yüzbaşı Atatürk.
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1417 Haziran 1922 - Albay Halit Bey'in (sağ 2), İzmit Karaçam mevkiindeki karargahını ziyaretinde.
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1523 Nisan 1922 - Ankara.
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169 Ekim 1925 - Ankara'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında.
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1723 Mayıs 1923 - Eşi Latife Hanım (sağda), Kılıç Ali'nin eşi Hümeyra Hanım (solda), Kılıç Ali'nin kız kardeşi Vesiret Hanım (sağ 2), Latife Hanım'ın kardeşi İsmail Bey (sağ 3), Kılıç Ali'nin yeğeni Berin (çocuk).
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181 Ocak 1930 - Yurt gezisinde.
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194 Nisan 1927 - Meclis'e gelirken.
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201 Ocak 1934 - Orman çiftliğinde gençlerle.
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211 Ocak 1935 - Bir çocuğu severken.
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2221 Mayıs 1928 - Afgan Kralı Amanullah ve Kraliçe Süreyya ile.
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2329 Ocak 1923 - Eşi Latife Hanım ile.
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2413 Mart 1930 - Garda.
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251 Ocak 1934 - Manevi kızı Ülkü ile motor gezisinde.
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2620 Mayıs 1938 - Sabiha Gökçen ile Mersin'de.
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2714 Temmuz 1929 - Orman çiftliğinde at arabasında.
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2829 Ekim 1937 - Başbakan Celal Bayar ile Cumhuriyet Bayramı geçit törenini izlerken.
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295 Haziran 1926 - Gülcemal Vapuru'nda.
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301 Ocak 1916 - Tümgeneral üniforması ile.
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3121 Haziran 1934 - Başbakan İsmet İnönü (solda) ve İran Şahı Rıza Pehlevi (ortada) ile birlikte Afyon Orduevi bahçesinde
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321 Ocak 1938 - seyahat öncesi manevi kızı Ülkü ile vedalaşırken.
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3310 Eylül 1922 - Karşıyaka İplikçizade Köşkü'nün balkonunda.
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3414 Temmuz 1929 - Çiftlikte traktör kullanırken.
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3517 Mart 1923 - Eşi Latife Hanım'ın ile, The Illustrated News Dergisi'nin kapağında yayınlanan fotoğrafı.
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361 Ocak 1922 - Sakarya adını verdiği atı ile.
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371 Ocak 1912 - Trablusgarp Savaşı'nda arkadaşları ile.
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381 Ocak 1934- Manevi kızı Ülkü ile birlikte.
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394 Ekim 1933 - İstanbul'da Yugoslav Kralı Aleksand'ı karşılarken.
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4011 Mayıs 1914 - Yeniçeri kıyafeti ile.
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4125 Kasım 1920 - Libya direniş liderlerinden Şeyh El Sunusi'nin hediye ettiği yerel giysi ile.
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421 Nisan 1922 - İsmet İnönü ile birlikte Konya Ilgın'da.
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4326 Haziran 1934 - Konuğu İran Şahı Rıza Pehlevi (solda) ile te Gülcemal Vapuru'nda.
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444 Haziran 1935 - Çiftlik İstasyonu'nda.
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451 Ocak 1924 - Eşi Latife Hanım ile yurtiçi gezisinde.
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461 Ocak 1915 - Çanakkale Savaşlarında siperde.
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4717 Ağustos 1937 - Trakya Manevralarında.
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483 Ekim 1934 - İsveç Kralı Gustave Adolp'u resmi törenle karşılarken.
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491 Ocak 1917 - 2. Ordu Komutanı iken.
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501 Ocak 1934 - Askeri manevrada.
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511 Ocak 1934 - Orman çiftliğinde gençlerle.
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5212 Eylül 1936 - Florya'da manevi kızı Ülkü ile birlikte.
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5318 Şubat 1923 - Uşak tren garında dua ile karşılandı.
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5421 Kasım 1930 - Tokat gezisinde yaşlı bir vatandaşı dinlerken.
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5529 Ekim 1930 - Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için TBMM'den ayrılırken.
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563 Mayıs 1935 - Türkkuşu Etimesgut tesislerinin açılışında gösterileri izlerken.
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5721 Mayıs 1928 - Afgan Kralı Amanullah ve Kraliçe Süreyya ile.
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581 Ocak 1936 - Manevi kızı Ülkü ile birlikte.
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5910 Eylül 1922 - Fevzi Çakmak ve Salih Bozok ile.
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608 Temmuz 1923 - Eşi Latife Hanım'ın (arka sağda), ailesininden baba Ussakızade Muammer Bey (sağda), baldızları Rukiye Hanım (solda), Vecihe Hanım (arka sağ 2) ve kayınvalidesi Adviye Hanım (sol 3) ile birlikte.
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6114 Temmuz 1929 - Orman çiftliğinde motorsiklet sepetinde otururken.
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621 Ocak 1923 - Atatürk ve İsmet İnönü.
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6314 Temmuz 1929 - Hasat zamanı orman çiftliğinde.
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644 Eylül 1936 - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Kralı 8. Edward ile İstanbul'da.
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6510 Ekim 1934 - Yerli mallar sergisinde yetkililerden bilgi alırken.
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6617 Kasım 1937 - Pilot Sabiha Gökçen (sağ 2) ve diğer yetkililerle de Doğu Anadolu gezisinde uğradıkları Pertek'de.
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679 Mayıs 1935 - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4. kurultayında.
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686 Haziran 1937 - Ürdün Kralı 1. Abdullah (solda) ile Söğütlü Yatı'nda. Makbule Atadan (sağ 2), Atatürk'ün manevi kızı Ülkü (sağda).
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6928 Haziran 1935 - Florya'da yapımı süren deniz köşkü inşaatını gezerken.
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7022 Ağustos 1936 - Dolmabahçe Sarayı'nda toplanan 3. Türk Dil Kurultayı'nda şair Abdulhak Hamit Tarhan (solda sakallı) ve Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen (sırtı dönük) ile.
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714 Eylül 1936 - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Kralı 8. Edward'ı (önde solda) Dolmabahçe Sarayı'nda karşılarken.
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722 Eylül 1936 - Florya'da manevi kızı Ülkü ile birlikte.
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7323 Mayıs 1923 - Çankaya Köşkü bahçesinde çadır önünde sohbet ederken.
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7422 Ağustos 1936 - 3. Dil Kurultayı'nda. Afet İnan (sol 3).
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7517 Mart 1923 - Eşi Latife Hanım ile birlikte.
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7628 Haziran 1935 - Florya'da yapımı süren deniz köşkü inşaatını ve plajı gezerken.