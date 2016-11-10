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Atatürk'ün hayatından kareler

Anadolu Ajansı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından fotoğraflar

  • 1

    4 Haziran 1921 - 2. İnönü Savaşı sonrası Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (sağda) ile Çankaya Köşkü'nde.
  • 2

    14 Mayıs 1931 - Fevzi Çakmak'ın kızının düğününde.
  • 3

    29 Ekim 1937 - Cumhuriyet Bayramı'nda Hipodrom'daki törende halkı selamlarken.
  • 4

    17 Haziran 1922 - İstanbul'dan gelen gazetecilerle İzmit'te.
  • 5

    20 Haziran 1922 - Adapazarı Kız Okulu- Sabiha Hanım Okulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte.
  • 6

    23 Nisan 1920 - Ankara.
  • 7

    1 Ocak 1930 - Annesi Zübeyde Hanım (ortada) ve kız kardeşi Makbule Hanım (solda) ile birlikte.
  • 8

    5 Ağustos 1927 - Meclis Başkanı Kazım Özalp (sağ 2) ile birlikte Moda Deniz Yarışlarını izlerken.
  • 9

    1 Ocak 1938 - Savarona Yatı'nda.
  • 10

    16 Ocak 1923 - Osmaeli İstasyonu'nda bir öğrencinin okuduğu şiiri dilerken.
  • 11

    1 Ocak 1937 - TBMM'nin yeni yasama yılında açılış konuşması yapaken.
  • 12

    20 Ekim 1927 - Büyük Nutuk'un okunmasından sonra Meclisten ayrılırken.
  • 13

    11 Ocak 1905 - Harp Akademisinden mezun olan Kurmay Yüzbaşı Atatürk.
  • 14

    17 Haziran 1922 - Albay Halit Bey'in (sağ 2), İzmit Karaçam mevkiindeki karargahını ziyaretinde.
  • 15

    23 Nisan 1922 - Ankara.
  • 16

    9 Ekim 1925 - Ankara'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında.
  • 17

    23 Mayıs 1923 - Eşi Latife Hanım (sağda), Kılıç Ali'nin eşi Hümeyra Hanım (solda), Kılıç Ali'nin kız kardeşi Vesiret Hanım (sağ 2), Latife Hanım'ın kardeşi İsmail Bey (sağ 3), Kılıç Ali'nin yeğeni Berin (çocuk).
  • 18

    1 Ocak 1930 - Yurt gezisinde.
  • 19

    4 Nisan 1927 - Meclis'e gelirken.
  • 20

    1 Ocak 1934 - Orman çiftliğinde gençlerle.
  • 21

    1 Ocak 1935 - Bir çocuğu severken.
  • 22

    21 Mayıs 1928 - Afgan Kralı Amanullah ve Kraliçe Süreyya ile.
  • 23

    29 Ocak 1923 - Eşi Latife Hanım ile.
  • 24

    13 Mart 1930 - Garda.
  • 25

    1 Ocak 1934 - Manevi kızı Ülkü ile motor gezisinde.
  • 26

    20 Mayıs 1938 - Sabiha Gökçen ile Mersin'de.
  • 27

    14 Temmuz 1929 - Orman çiftliğinde at arabasında.
  • 28

    29 Ekim 1937 - Başbakan Celal Bayar ile Cumhuriyet Bayramı geçit törenini izlerken.
  • 29

    5 Haziran 1926 - Gülcemal Vapuru'nda.
  • 30

    1 Ocak 1916 - Tümgeneral üniforması ile.
  • 31

    21 Haziran 1934 - Başbakan İsmet İnönü (solda) ve İran Şahı Rıza Pehlevi (ortada) ile birlikte Afyon Orduevi bahçesinde
  • 32

    1 Ocak 1938 - seyahat öncesi manevi kızı Ülkü ile vedalaşırken.
  • 33

    10 Eylül 1922 - Karşıyaka İplikçizade Köşkü'nün balkonunda.
  • 34

    14 Temmuz 1929 - Çiftlikte traktör kullanırken.
  • 35

    17 Mart 1923 - Eşi Latife Hanım'ın ile, The Illustrated News Dergisi'nin kapağında yayınlanan fotoğrafı.
  • 36

    1 Ocak 1922 - Sakarya adını verdiği atı ile.
  • 37

    1 Ocak 1912 - Trablusgarp Savaşı'nda arkadaşları ile.
  • 38

    1 Ocak 1934- Manevi kızı Ülkü ile birlikte.
  • 39

    4 Ekim 1933 - İstanbul'da Yugoslav Kralı Aleksand'ı karşılarken.
  • 40

    11 Mayıs 1914 - Yeniçeri kıyafeti ile.
  • 41

    25 Kasım 1920 - Libya direniş liderlerinden Şeyh El Sunusi'nin hediye ettiği yerel giysi ile.
  • 42

    1 Nisan 1922 - İsmet İnönü ile birlikte Konya Ilgın'da.
  • 43

    26 Haziran 1934 - Konuğu İran Şahı Rıza Pehlevi (solda) ile te Gülcemal Vapuru'nda.
  • 44

    4 Haziran 1935 - Çiftlik İstasyonu'nda.
  • 45

    1 Ocak 1924 - Eşi Latife Hanım ile yurtiçi gezisinde.
  • 46

    1 Ocak 1915 - Çanakkale Savaşlarında siperde.
  • 47

    17 Ağustos 1937 - Trakya Manevralarında.
  • 48

    3 Ekim 1934 - İsveç Kralı Gustave Adolp'u resmi törenle karşılarken.
  • 49

    1 Ocak 1917 - 2. Ordu Komutanı iken.
  • 50

    1 Ocak 1934 - Askeri manevrada.
  • 51

    1 Ocak 1934 - Orman çiftliğinde gençlerle.
  • 52

    12 Eylül 1936 - Florya'da manevi kızı Ülkü ile birlikte.
  • 53

    18 Şubat 1923 - Uşak tren garında dua ile karşılandı.
  • 54

    21 Kasım 1930 - Tokat gezisinde yaşlı bir vatandaşı dinlerken.
  • 55

    29 Ekim 1930 - Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için TBMM'den ayrılırken.
  • 56

    3 Mayıs 1935 - Türkkuşu Etimesgut tesislerinin açılışında gösterileri izlerken.
  • 57

    21 Mayıs 1928 - Afgan Kralı Amanullah ve Kraliçe Süreyya ile.
  • 58

    1 Ocak 1936 - Manevi kızı Ülkü ile birlikte.
  • 59

    10 Eylül 1922 - Fevzi Çakmak ve Salih Bozok ile.
  • 60

    8 Temmuz 1923 - Eşi Latife Hanım'ın (arka sağda), ailesininden baba Ussakızade Muammer Bey (sağda), baldızları Rukiye Hanım (solda), Vecihe Hanım (arka sağ 2) ve kayınvalidesi Adviye Hanım (sol 3) ile birlikte.
  • 61

    14 Temmuz 1929 - Orman çiftliğinde motorsiklet sepetinde otururken.
  • 62

    1 Ocak 1923 - Atatürk ve İsmet İnönü.
  • 63

    14 Temmuz 1929 - Hasat zamanı orman çiftliğinde.
  • 64

    4 Eylül 1936 - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Kralı 8. Edward ile İstanbul'da.
  • 65

    10 Ekim 1934 - Yerli mallar sergisinde yetkililerden bilgi alırken.
  • 66

    17 Kasım 1937 - Pilot Sabiha Gökçen (sağ 2) ve diğer yetkililerle de Doğu Anadolu gezisinde uğradıkları Pertek'de.
  • 67

    9 Mayıs 1935 - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4. kurultayında.
  • 68

    6 Haziran 1937 - Ürdün Kralı 1. Abdullah (solda) ile Söğütlü Yatı'nda. Makbule Atadan (sağ 2), Atatürk'ün manevi kızı Ülkü (sağda).
  • 69

    28 Haziran 1935 - Florya'da yapımı süren deniz köşkü inşaatını gezerken.
  • 70

    22 Ağustos 1936 - Dolmabahçe Sarayı'nda toplanan 3. Türk Dil Kurultayı'nda şair Abdulhak Hamit Tarhan (solda sakallı) ve Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen (sırtı dönük) ile.
  • 71

    4 Eylül 1936 - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Kralı 8. Edward'ı (önde solda) Dolmabahçe Sarayı'nda karşılarken.
  • 72

    2 Eylül 1936 - Florya'da manevi kızı Ülkü ile birlikte.
  • 73

    23 Mayıs 1923 - Çankaya Köşkü bahçesinde çadır önünde sohbet ederken.
  • 74

    22 Ağustos 1936 - 3. Dil Kurultayı'nda. Afet İnan (sol 3).
  • 75

    17 Mart 1923 - Eşi Latife Hanım ile birlikte.
  • 76

    28 Haziran 1935 - Florya'da yapımı süren deniz köşkü inşaatını ve plajı gezerken.
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