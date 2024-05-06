Atatürk'ün orijinal tarihi portresi MEB'in arşivinde

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi portre, ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapıldı. O tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan ve bu yönüyle eğitim camiası açısından ayrı bir değeri olan tarihi Atatürk portresi bakanlıkta muhafaza ediliyor. Tablonun arkasındaki "Atatürk Portresi Raporu" başlıklı ıslak imzalı belge de bu eserin değerini ortaya koyuyor.