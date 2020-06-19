Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor

Aydos Gölü'ne uzanan dereden akan suyun siyahlığı dikkat çekiyor. Derenin ve gölün birleştiği noktadaki manzara ise içler acısı. Su yüzeyinde köpükler oluştuğu görülürken, bölgeden zaman zaman koku da yükseliyor.

Gölün bulunduğu yere yakın noktadaki ahırlar ve su fabrikasından çıkan atık suların dereye karıştığını öne süren orman içindeki işletmeciler, yetkililerin bir an önce gölü eski haline kavuşturmasını istiyor. Kirli ve atık suların aktığı göl havadan da görüntülendi.