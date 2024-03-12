Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira

BALON BALIĞI ÖZELLİKLERİ VE ZARARLARI

Akdeniz bölgesinde bazı insanlar tarafından bilinçsizce tüketilen balığın zehirli olduğunu bileyen de var. Balon balığı avlanırken düz dişleriyle insan parmağını bile koparabilir.



Genelde avlanılması kolay olan balık pek yem seçmez ve hemen oltaya atlar. Düz olan dişleri oltayı kolayca kesebilir.