Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira
İstilacı tür olarak nitelendirilen Balon balığıyla etkin mücadele için, avlayanlara verilen destek artırıldı. Son aylarda 5 kişinin de ölümüne sebep olan balık için 12, 5 lira olan avlama desteği 25 liraya çıkarıldı. Kuyruğunu getirene ödeme yapılacak. Balon balığının bir başka türü için destek ise 10 lira.
Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Balıkçılık ekonomisi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile 'istilacı' olan balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25, diğer türlerini avlayanlara tane başı 10 lira ödeme yapılacak.