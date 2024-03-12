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Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira

İstilacı tür olarak nitelendirilen Balon balığıyla etkin mücadele için, avlayanlara verilen destek artırıldı. Son aylarda 5 kişinin de ölümüne sebep olan balık için 12, 5 lira olan avlama desteği 25 liraya çıkarıldı. Kuyruğunu getirene ödeme yapılacak. Balon balığının bir başka türü için destek ise 10 lira.

Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira - 1

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Balıkçılık ekonomisi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile 'istilacı' olan balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25, diğer türlerini avlayanlara tane başı 10 lira ödeme yapılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira - 2

Karar 2024, 2025 ve 2026 yılları için geçerli olacak. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira - 3

TÜRKİYE'DE SON AYLARDA 5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Son yıllarda balıkçıların kabusu olan ve bugüne kadar Türkiye'de 5'e yakın kişinin de tükettiği için yaşamını yitirdiği balon balıkları, Akdeniz ve Ege denizlerinde hızla yayılmaya ve ekosistemde büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira - 4

BALON BALIĞI NEDİR?

Bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan balon balığı, Tetraodontidae familyasına ait bir balık türü. Sudan çıktığında kurbağa gibi vıraklamasından dolayı kurbağa balığı olarak da adlandırılıyor.

Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira - 5

BALON BALIĞI ZEHRİ ÖLÜMCÜL MÜ?

Zehirli etinden dolayı ticari değeri de yok. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balık, kas felci yaparak nefes darlığı yaratabilmekte, dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenme yaratabilmektedir.

Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira - 6

BALON BALIĞI ÖZELLİKLERİ VE ZARARLARI

Akdeniz bölgesinde bazı insanlar tarafından bilinçsizce tüketilen balığın zehirli olduğunu bileyen de var. Balon balığı avlanırken düz dişleriyle insan parmağını bile koparabilir.

Genelde avlanılması kolay olan balık pek yem seçmez ve hemen oltaya atlar. Düz olan dişleri oltayı kolayca kesebilir.

Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira - 7

Balık ilk olarak oltaya geldiğinde yukarıya çekilirken şişerek kendi hacminin 3 katına kadar su ile doldurur ve gittikçe ağırlaşır.

Balon balığı, genelde kıyıdan 50-100 metre açıklarda bulunur ve kıyıya çok yaklaşamaz.

Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira - 8

Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Halk dilinde "Balon balığı" olarak bilinir. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar.

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