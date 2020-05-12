AVM önünde yine uzun kuyruklar oluştu

"ÇOCUĞUM İÇİN GLUTENSİZ YİYECEK ALMAYA GELDİM"

Kuyruğun en önünde bekleyen Yusuf İri ise , "Çocuğum için glutensiz yiyecek almaya geldim. Çölyak hastası, şeker hastası. Ya Şişli'ye ya da Beşiktaş'a gitmem gerekiyordu bana en yakın bu bölge olduğu için buraya geldim. Mümkün olduğu kadar tedbirlerimizi alıyoruz. Evde hastam var. Buradan götüreceğim hastalığı evime götüreceğim, evimden diğer binadaki insanlara götüreceğim mümkün mertebe dikkat ediyorum. Önce kendi sağlığımız sonra yanımdaki insanların sağlığını düşünmem gerekiyor bu insani görevimiz" diye konuştu.