Avrupa'daki çocukları dönsün diye köye havuzlu villa yaptırdı

Haberler - DHA 15.09.2022 - 17:22
Çeşitli nedenlerle Avrupa'nın değişik ülkelerine göç eden Ezidiler, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla eski yerleşim alanlarına dönmeye başladı.
Atalan, Almanya’da doğan çocuklarını da geri dönmeye ikna etmek için Avrupa'daki köy evlerini model alıp Midyat'a özgü kesme taşlarla, yöreye uygun taş mimariyle havuzlu villa yaptırdı.
Şevki Atalan, eşi Ayten Atalan (48) ile köye dönme kararı aldıklarında, 3 çocukları da dönsün diye böyle bir yola başvurduklarını ve villaya yaklaşık 300 bin euro harcadıklarını belirtti.
Çocukların Avrupa'da doğup büyüdüğü için oranın kültürünü benimsediklerini söyleyen Atalan, ''Böyle havuz ve ev yapmasak köye geri gelmezlerdi. Onun için mecbur olduk, bu evi onlar için yaptık. Tabi çok mutluyuz, hem de çocuklarımız çok mutlu'' dedi.
Atalan evine 300 bin euro harcadığını açıkladı.