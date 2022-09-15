Avrupa'daki çocukları dönsün diye köye havuzlu villa yaptırdı

Çocukların Avrupa'da doğup büyüdüğü için oranın kültürünü benimsediklerini söyleyen Atalan, ''Böyle havuz ve ev yapmasak köye geri gelmezlerdi. Onun için mecbur olduk, bu evi onlar için yaptık. Tabi çok mutluyuz, hem de çocuklarımız çok mutlu'' dedi.