Avrupa'daki çocukları dönsün diye köye havuzlu villa yaptırdı

Mardin'in Midyat ilçesinden 9 yaşında ailesiyle birlikte Almanya’ya göç eden ve geçen yıl geri dönme kararı alan Şevki Atalan, 3 çocuğu da geri dönsün diye köyüne havuzlu villa yaptırdı.

Haberler - DHA 15.09.2022 - 17:22

Avrupa'daki çocukları dönsün diye köye havuzlu villa yaptırdı - 1

Çeşitli nedenlerle Avrupa'nın değişik ülkelerine göç eden Ezidiler, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla eski yerleşim alanlarına dönmeye başladı.

Avrupa'daki çocukları dönsün diye köye havuzlu villa yaptırdı - 2

Geçen yıl 'ye kesin dönüş yapma kararı alan 3 çocuk babası Şevki Atalan da, eşiyle birlikte ’in Midyat ilçesi kırsal Güven Mahallesi’ne geldi.

Avrupa'daki çocukları dönsün diye köye havuzlu villa yaptırdı - 3

YÖREYE ÖZGÜN VİLLA

Atalan, Almanya’da doğan çocuklarını da geri dönmeye ikna etmek için Avrupa'daki köy evlerini model alıp Midyat'a özgü kesme taşlarla, yöreye uygun taş mimariyle havuzlu villa yaptırdı.

Avrupa'daki çocukları dönsün diye köye havuzlu villa yaptırdı - 4

Şevki Atalan, eşi Ayten Atalan (48) ile köye dönme kararı aldıklarında, 3 çocukları da dönsün diye böyle bir yola başvurduklarını ve villaya yaklaşık 300 bin euro harcadıklarını belirtti.

Avrupa'daki çocukları dönsün diye köye havuzlu villa yaptırdı - 5

Çocukların Avrupa'da doğup büyüdüğü için oranın kültürünü benimsediklerini söyleyen Atalan, ''Böyle havuz ve ev yapmasak köye geri gelmezlerdi. Onun için mecbur olduk, bu evi onlar için yaptık. Tabi çok mutluyuz, hem de çocuklarımız çok mutlu'' dedi.

Avrupa'daki çocukları dönsün diye köye havuzlu villa yaptırdı - 6

Atalan evine 300 bin euro harcadığını açıkladı.

Avrupa'daki çocukları dönsün diye köye havuzlu villa yaptırdı - 7
Avrupa'daki çocukları dönsün diye köye havuzlu villa yaptırdı - 8

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