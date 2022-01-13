Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından tabancayla vurularak öldürülen Avukat Dilara Yıldız, memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Dilara Yıldız'ın anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum" diyerek ağıt yaktı.

Haberler - DHA 13.01.2022 - 16:24 | Son Güncelleme : 13.01.2022 - 16:28

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 1

İstanbul'un Tuzla ilçesinde eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından gittikleri restoranda öldürülen Dilara Yıldız için memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 2

Cenazeye Yıldız'ın cezaevinde olan babası Ali Yıldız, geniş güvenlik önlemleri altında katıldı.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 3

Avukat Yıldız, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 4

“SENİ ÖPMELERE KIYAMADIM”

Cenazede gözyaşı döken Yıldız'ın anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum. Ben seni öpmelere kıyamıyordum, dünyalar güzeli kızım. Şeytana mı aşık oldun sen, benim tatlı kızım. Çok genç yaşta bıraktın bizi yavrum" diyerek ağıt yaktı.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 5

“BU DÜNYAYA FAZLA İYİYDİ”

Yıldız'ın annesi Elvan Akyel , "Çocuğum hayatta kalsın, diye çok mücadele ettik. Hiç kimse kurtarmadı orada, herkes seyretti. Çok merhametliydi, çok iyi kalpliydi. İşinde çok başarılıydı. Müvekkillerinin eşlerine bile yardım ederdi. Bu dünyaya fazla iyiydi benim yavrum" diye konuştu.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 6

YILDIZ'IN DAYILARI İDAM İSTEDİ

Yıldız'ın dayısı Savaş Akyel, "Bunları alacaksın içeri, bir daha salmayacaksın. Biz böyle şeylere idam istiyoruz. Devlet bir de buna ekmek veriyor, böyle vicdansız adama ekmek mi verilir" dedi.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 7

Diğer dayı Suat Akyel ise, "Bu bile bile gelen bir ölüm. Tehdit mesajından sonra hemen tutuklanması lazımdı. Yüzlerce kadın hep aynı şekilde ölüyor. Böyle insanların idam olması lazım" diye konuştu.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 8

“ONU KORUYAMADIK, HEPİMİZ SORUMLUYUZ”

Cenaze törenine katılan Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da "İstanbul Sözleşmesi'nin önemini anlatmaya çalışırken hep bize 6284 sayılı yasadan bahsedildi. Ancak bu yasanın uygulamasında ne kadar yetersiz kalındığını, meslektaşımızın verdiği onca çabaya rağmen katledilmesiyle, çok acı bir olayla yaşamış olduk" dedi.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yöntemlerinin değiştirilmesi gerektiğini belirten Sağkan, "İstanbul Sözleşmesi çok daha etkin bir şekilde uygulanmalıdır" diye konuştu. 

Sağkan, kadınların adalete erişiminde baroların, sivil toplum örgütlerinin çok daha etkin olması  gerketiğini belirterek şöyle devam etti:

"Acımız çok büyük. Bu olaydan çok ciddi dersler çıkarılmalı. Verdiği mücadeleye rağmen onu koruyamadık. Toplum olarak hepimiz sorumluyuz." 

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 9
Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 10
Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 11
Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 12
Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 13
Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 14
Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 15
Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 16
Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 17

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