Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Haberler - DHA 13.01.2022 - 16:24 | Son Güncelleme : 13.01.2022 - 16:28
İstanbul'un Tuzla ilçesinde eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından gittikleri restoranda öldürülen Avukat Dilara Yıldız için memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Yıldız'ın cezaevinde olan babası Ali Yıldız, geniş güvenlik önlemleri altında katıldı.
Avukat Yıldız, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazede gözyaşı döken Yıldız'ın anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum. Ben seni öpmelere kıyamıyordum, dünyalar güzeli kızım. Şeytana mı aşık oldun sen, benim tatlı kızım. Çok genç yaşta bıraktın bizi yavrum" diyerek ağıt yaktı.
Yıldız'ın annesi Elvan Akyel , "Çocuğum hayatta kalsın, diye çok mücadele ettik. Hiç kimse kurtarmadı orada, herkes seyretti. Çok merhametliydi, çok iyi kalpliydi. İşinde çok başarılıydı. Müvekkillerinin eşlerine bile yardım ederdi. Bu dünyaya fazla iyiydi benim yavrum" diye konuştu.
Yıldız'ın dayısı Savaş Akyel, "Bunları alacaksın içeri, bir daha salmayacaksın. Biz böyle şeylere idam istiyoruz. Devlet bir de buna ekmek veriyor, böyle vicdansız adama ekmek mi verilir" dedi.
Diğer dayı Suat Akyel ise, "Bu bile bile gelen bir ölüm. Tehdit mesajından sonra hemen tutuklanması lazımdı. Yüzlerce kadın hep aynı şekilde ölüyor. Böyle insanların idam olması lazım" diye konuştu.
Cenaze törenine katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da "İstanbul Sözleşmesi'nin önemini anlatmaya çalışırken hep bize 6284 sayılı yasadan bahsedildi. Ancak bu yasanın uygulamasında ne kadar yetersiz kalındığını, meslektaşımızın verdiği onca çabaya rağmen katledilmesiyle, çok acı bir olayla yaşamış olduk" dedi.
Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yöntemlerinin değiştirilmesi gerektiğini belirten Sağkan, "İstanbul Sözleşmesi çok daha etkin bir şekilde uygulanmalıdır" diye konuştu.
Sağkan, kadınların adalete erişiminde baroların, sivil toplum örgütlerinin çok daha etkin olması gerketiğini belirterek şöyle devam etti:
"Acımız çok büyük. Bu olaydan çok ciddi dersler çıkarılmalı. Verdiği mücadeleye rağmen onu koruyamadık. Toplum olarak hepimiz sorumluyuz."