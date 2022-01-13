Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

“ONU KORUYAMADIK, HEPİMİZ SORUMLUYUZ”

Cenaze törenine katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da "İstanbul Sözleşmesi'nin önemini anlatmaya çalışırken hep bize 6284 sayılı yasadan bahsedildi. Ancak bu yasanın uygulamasında ne kadar yetersiz kalındığını, meslektaşımızın verdiği onca çabaya rağmen katledilmesiyle, çok acı bir olayla yaşamış olduk" dedi.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yöntemlerinin değiştirilmesi gerektiğini belirten Sağkan, "İstanbul Sözleşmesi çok daha etkin bir şekilde uygulanmalıdır" diye konuştu.

Sağkan, kadınların adalete erişiminde baroların, sivil toplum örgütlerinin çok daha etkin olması gerketiğini belirterek şöyle devam etti:

"Acımız çok büyük. Bu olaydan çok ciddi dersler çıkarılmalı. Verdiği mücadeleye rağmen onu koruyamadık. Toplum olarak hepimiz sorumluyuz."