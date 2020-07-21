Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürüyor

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına sayılı günler kala kılınacak ilk namaz için hazırlıklar sürüyor. Bugün bahçe için çim çalışmaları yapılırken düzenlenecek tören için basın mensuplarına platform kurulduğu görüldü. Dün ise camiinin halıları serilmeye başlanmıştı.

DHA 21.07.2020 - 14:04

Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürüyor - 1
Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor.
Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürüyor - 2
Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.
Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürüyor - 3
Ayasofya içerisinde hazırlık çalışmaları sürerken, dışarıda da güvenlik önlemleri artırıldı.
Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürüyor - 4
Sultanahmet Meydanı'na girişler çelik bariyerlerle kapatıldı.
Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürüyor - 5
Vatandaşların girişi ise polis kontrolü ile yapılıyor. Camii içerindeki bahçe için çimlerin getirildiği görüldü.
Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürüyor - 6
Öte yandan hem ulusal hem de uluslararası basının ilgisinin yoğun olması sebebiyle açılış için Ayasofya Camii önüne basın platformu kuruluyor.

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