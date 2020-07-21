Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürüyor

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına sayılı günler kala kılınacak ilk namaz için hazırlıklar sürüyor. Bugün bahçe için çim çalışmaları yapılırken düzenlenecek tören için basın mensuplarına platform kurulduğu görüldü. Dün ise camiinin halıları serilmeye başlanmıştı.
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DHA 21.07.2020 - 14:04
Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.
Ayasofya içerisinde hazırlık çalışmaları sürerken, dışarıda da güvenlik önlemleri artırıldı.
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