Ayı barınağının sevimli yavrusu "Turkuaz"ın gözleri özel bakımla açılacak

Bursa'da, Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayı barınağında özel bakıma alınan doğuştan görme engelli "Turkuaz" isimli ayı yavrusunun tedavisinden olumlu sonuç alınmaya başlandı.

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Haberler - Anadolu Ajansı 17.10.2021 - 13:03

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, "Ayılara özgürlük" temalı çalışmayla 1994'te başlatılan "Libearty-Türk Ayı Projesi" kapsamında, dans ettirilerek üzerinden para kazanılan ayıların çeşitli illerden toplanıp getirildiği ve rehabilitasyonlarının yapıldığı tesis, doğada yaşayamayacak durumda olan ayılara ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak açılan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 10'u yavru 74 boz ayı bulunuyor.

Bu yavrular arasında, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra merkeze getirilen ve doğuştan görme engelli olduğu belirlenen "Turkuaz" adlı ayı yavrusu da yer alıyor.

8 aylık yavrunun gözlerinin açılabilmesi için özel bakım ve tedaviler uygulayan merkez yetkilileri, tedavide olumlu sonuçlar elde etmeye başladı.

İlk geldiğinde gözleri görmediği için hırçın davranışlar sergileyen ayının özel bakım sayesinde kısmen görebilmesi sağlandı.

Merkez şefi Azizcan Sezer, Turkuaz'ın ilk tedavisinin Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapıldığını söyledi.

"TEDAVİSİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR" Yavrunun buradan bir ay önce kendilerine gönderildiğini belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Tedavisine başladık ve bir aydır aralıksız sürüyor. Merkezdeki 74 ayının içerisinde özel bakım uyguladığımız ayılardan biri.

Daha iyi görebilmesi ve kendi yaşıtında olan ayılarla aynı alana alabilmemiz için tedavisine devam edeceğiz."