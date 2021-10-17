Ayı barınağının sevimli yavrusu "Turkuaz"ın gözleri özel bakımla açılacak

Haberler - Anadolu Ajansı 17.10.2021 - 13:03
Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak açılan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 10'u yavru 74 boz ayı bulunuyor.
Bu yavrular arasında, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra merkeze getirilen ve doğuştan görme engelli olduğu belirlenen "Turkuaz" adlı ayı yavrusu da yer alıyor.
İlk geldiğinde gözleri görmediği için hırçın davranışlar sergileyen ayının özel bakım sayesinde kısmen görebilmesi sağlandı.
Merkez şefi Azizcan Sezer, Turkuaz'ın ilk tedavisinin Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapıldığını söyledi.
Yavrunun buradan bir ay önce kendilerine gönderildiğini belirten Sezer, şöyle konuştu: