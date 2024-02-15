Ayşenur’u öldüren eski sevgili için istenen ceza belli oldu

Erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, 2022 yılı 17 Aralık’ta 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’ndeki evine geldi.

Hasan Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada, kadın kuaförü olan Çolakoğlu’nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu.

Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, kurtarılamadı.