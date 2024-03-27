Ayvalık Belediyesi hangi partide? Ayvalık Belediye başkanı kimdir? Ayvalık Belediye başkan adayları
Ayvalık Belediyesi hangi partide? Ayvalık Belediye Başkanı kimdir? Ayvalık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Ayvalık Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Ayvalık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Ayvalık yerel seçim sonuçları..
AYVALIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir Ayvalık Belediyesini 17.657 alınan oy ve %39.78 oy oranı ile DEMOKRAT PARTİ (DP) adayı MESUT ERGİN kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- DP %39.78
- CHP %38.13
- MHP %19.43
- DSP %1.52
- Vatan Partisi %0.50
- Saadet Partisi %0.33
- Diğer %0.32