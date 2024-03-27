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Ayvalık Belediyesi hangi partide? Ayvalık Belediye başkanı kimdir? Ayvalık Belediye başkan adayları

Ayvalık Belediyesi hangi partide? Ayvalık Belediye Başkanı kimdir? Ayvalık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Ayvalık Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Ayvalık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Ayvalık yerel seçim sonuçları..

Ayvalık Belediyesi hangi partide? Ayvalık Belediye başkanı kimdir? Ayvalık Belediye başkan adayları - 1

AYVALIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir Ayvalık Belediyesini 17.657 alınan oy ve %39.78 oy oranı ile DEMOKRAT PARTİ (DP) adayı MESUT ERGİN kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • DP %39.78
  • CHP %38.13
  • MHP %19.43
  • DSP %1.52
  • Vatan Partisi %0.50
  • Saadet Partisi %0.33
  • Diğer %0.32

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayvalık Belediyesi hangi partide? Ayvalık Belediye başkanı kimdir? Ayvalık Belediye başkan adayları - 2

AYVALIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ayvalık Belediyesi Başkanı MESUT ERGİN Kimdir?

Mesut Ergin, 1969 yılında Ayvalık’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ayvalık’ta yapıp, lise eğitimimi Balıkesir’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olup, ekonomist olarak lisans diplomasını aldı. Bir süre İngiltere’de dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönüp 2009 yılına değin özel sektörde yönetici olarak çalıştı. 2009-2014 yılları arasında Büyükşehir Yasası ile kapatılan Ayvalık Küçükköy Beldesi’nin son belediye başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır


Siyasi yaşamının her aşamasında halktan, emekten, yöre halkının kalkınmasından yana bir yönetim anlayışını benimsedi. Ayvalık halkının daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için çaba sarf etmektedir.

Ayvalık Belediyesi hangi partide? Ayvalık Belediye başkanı kimdir? Ayvalık Belediye başkan adayları - 3

AYVALIK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ GÜR
  • MESUT ERGİN
  • MELDA YÜCEL
  • OĞUZ OSMAN CANTÜRK
  • HATİCE EREN
  • HASAN ATMACA
  • UĞUR ACAR
  • SEÇKİN SÜSLÜ
  • HÜSEYİN ÖZCAN
  • NEZİHA AYAZ
  • RASİM ATASEVER
  • NURAY KARAKAYA
  • MUSTAFA KOT
  • LEVENT SÖKMEN
  • SALİH ORAL ÖVÜÇ
  • RAMAZAN DERDİMAN
  • KADRİ BÜLENT ÖNAL
Ayvalık Belediyesi hangi partide? Ayvalık Belediye başkanı kimdir? Ayvalık Belediye başkan adayları - 4

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