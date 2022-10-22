Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım ameliyat oldu

Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ardından İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınan Binali Yıldırım'ın bir ameliyat geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım ve onunla birlikte kazada yaralanan İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı, Binali Yıldırım'ın saçlı derideki doku kaybı nedeniyle doku nakli ameliyatı geçirdiğini durumunun iyi olduğunu belirtti.
Koca, vücudunda kırıklar olan Şamil Ayrım'ın da durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam saatlerinde Yıldırım ve Ayrım'ı ziyaret etmiş, sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.