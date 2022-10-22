Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım ameliyat oldu

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkavekili Binali Yıldırım dün ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yıldırım bir ameliyat oldu.

Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım ameliyat oldu - 1

Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ardından İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınan Binali Yıldırım'ın bir ameliyat geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım ameliyat oldu - 2

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım ve onunla birlikte kazada yaralanan İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım ameliyat oldu - 3

Sağlık Bakanı, Binali Yıldırım'ın saçlı derideki doku kaybı nedeniyle doku nakli ameliyatı geçirdiğini durumunun iyi olduğunu belirtti.

Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım ameliyat oldu - 4

Koca, vücudunda kırıklar olan Şamil Ayrım'ın da durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam saatlerinde Yıldırım ve Ayrım'ı ziyaret etmiş, sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.

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