Seçim görevli ücreti sorgulama 2024: Seçim paraları yattı mı? Sandık görevli ücreti ne zaman yatacak?
Seçim görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarında görevli olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığında yapılan yerel seçimlerde, seçim görevlisi olarak yer alan kamu, kurum ve çalışanları, görevli ücretleri için tarih araştırmalarına başladı. Peki, 2024 seçim görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?
31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında seçim görevli ücretlerinin yatacağı tarih sorgulanmaya devam ediyor. Seçimlerde görevli olan ücretlilere yatırılacak paralar, memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor. Son yapılan seçimlerin ardından ise sandık görevli ücretinin yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2024 seçim paraları yattı mı? Sandık görevli ücreti ne zaman yatacak?