Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

'O BENİM İŞÇİM DEĞİL'

İnşaatlarda boya işleri yaptırdığını belirten kişi, bagaja binen kişinin dayısının oğlu olduğunu, birlikte büyüdüklerini, şu an hala aynı evde kaldıklarını söyledi.



Kuzeni ile arkadaş gibi olduklarını söyleyen kişi, "Beni patron diye yazmışlar, değilim. Beraber ortak çalışıyoruz. Gırgır şamata olsun diye bagaja bindi, olay buralara kadar geldi. Hatta ben ısrar ettim 'Gel öne bin yanlış anlaşılır' dedim. Yoksa böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Gırgır şamata olsun diye yaptık, insanlar yanlış anlamış. Ayrıca o benim işçim değil, dayımın oğlu" diye konuştu.