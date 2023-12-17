Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor

Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki bisiklet yolu, trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen otomobil ve motosiklet sürücülerinin kestirmesi oldu. Yolun, amacının dışında kullanılmasını bisikletiyle ilerlerken görüntüleyen Berk Okyay, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bisiklet yolunu işgal eden otomobiller, motosikletler ve yayaların yer aldığı görüntü, Bağdat Caddesi’nde bisiklet kullanmanın tehlikeli boyutunu gözler önüne serdi.

Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor - 1

İstanbul'da Bağdat Caddesi üzerinde Kızıltoprak ile Feneryolu arasında yer alan bisiklet yolu, trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen otomobil ve motosiklet sürücülerinin tercihi oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor - 2
Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor - 3

Bisiklet yolunun amacının dışında kullanılması ise olası kazalara davetiye çıkarıyor.

Bisikletliler ile motorlu taşıtların yolunun sık sık kesişmesi tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.

Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor - 4

Bağdat Caddesi’ndeki bisiklet yolunun amacının dışında nasıl kullanıldığını kayıt altına alan 41 yaşındaki bisiklet sürücüsü Berk Okyay, bisikletlilerin can güvenliğinin olmadığını söylüyor.

Okyay’ın kaydettiği görüntülerde bisiklet yolunu kullanan ve park eden otomobiller ile motosikletler, yolun ortasında duran çöp konteynırı, aniden bisiklet yoluna atlayan yayalar, bisiklet yolu üzerinden cadde trafiğine karışan araçlar görülüyor.

Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor - 5

Bisikletliler olarak her gün olası kazalarla burun buruna geldiklerini söyleyen Okyay, bisiklet yolunun bakımının ve düzeninin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor - 6

“BİSİKLET YOLLARI YAPMAK TEK BAŞINA BİR ÇÖZÜM DEĞİL”

Bisiklet yolları yapmanın tek başına bir çözüm olmadığını ifade eden Berk Okyay, “İnsanlara bisikletle ilgili eğitim verilmesi gerekiyor. Eğitimin çocukluktan itibaren verilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde tüm bu sorunlar devam eder.” diye konuştu.

Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor - 7

“BİSİKLETLİLERİN KALDIRIMI KULLANMASI DA YANLIŞ” 

Bisiklete binen herkesin kask takması gerektiğinin çok önemli olduğunu söyleyen Okyay, bisikletlilerin kaldırımları işgal etmesinin de yanlış olduğunu söyledi.

Okyay, “Bu kişilere ceza verilmesi gerekiyor. Ne bisikletlilerin ne de motorlu taşıtların kaldırımdaki yayaların içine girmemesi gerekiyor.” dedi.  

Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor - 8
Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor - 9
Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor - 10
Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor - 11
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