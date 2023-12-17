Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor

“BİSİKLET YOLLARI YAPMAK TEK BAŞINA BİR ÇÖZÜM DEĞİL”

Bisiklet yolları yapmanın tek başına bir çözüm olmadığını ifade eden Berk Okyay, “İnsanlara bisikletle ilgili eğitim verilmesi gerekiyor. Eğitimin çocukluktan itibaren verilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde tüm bu sorunlar devam eder.” diye konuştu.