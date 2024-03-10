Bahis borcu için kuyumcu soydular
Bursa’da bir kuyumcudan 3,5 milyon liralık soygun yapıldı. Soygunu gerçekleştirdiği belirlenen Ö.A. ile E.Ç., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki ifadelerinde 150 bin liralık bahis borcu nedeniyle soygunu yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.
Bursa’da Ö.A. ile E.Ç. isimli iki kişi, Yıldırım ilçesinde 3,5 milyon liralık kuyumcu soygunu gerçekleştirdi.Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçukbey Mahallesi’ndeki Selçuk Bey Caddesi’nde meydana geldi.