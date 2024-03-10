Bahis borcu için kuyumcu soydular

Bursa’da bir kuyumcudan 3,5 milyon liralık soygun yapıldı. Soygunu gerçekleştirdiği belirlenen Ö.A. ile E.Ç., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki ifadelerinde 150 bin liralık bahis borcu nedeniyle soygunu yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Bahis borcu için kuyumcu soydular - 1

Bursa’da Ö.A. ile E.Ç. isimli iki kişi, Yıldırım ilçesinde 3,5 milyon liralık kuyumcu soygunu gerçekleştirdi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçukbey Mahallesi’ndeki Selçuk Bey Caddesi’nde meydana geldi.

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Bahis borcu için kuyumcu soydular - 2

Kar maskesi takan 2 kişi, girdikleri M.M’ye ait kuyumcu dükkanında tabancalarını çıkarıp, görevliyi etkisiz hale getirdi.

1,5 kilo altını alan şüpheliler, kuyumcudan çıktıktan sonra havaya 2 el ateş edip, plakası belirlenemeyen otomobille kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bahis borcu için kuyumcu soydular - 3

HIRSIZLARIN PLAKA OYUNU

Şüphelilerin kaçış güzergahındaki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntüsü incelenirken, kuyumcu soygunu öncesi Otosansit Sanayi Sitesi’nde başka bir otomobilin plakasını çaldıkları ve Çınarönü Mahallesi’nde sahte ile orijinal plakayı değiştirdikleri belirlendi.

Otomobilin kiralık olduğu tespit edilirken, şüphelilerin de kısa sürede kimlikleri belirlendi.
Bahis borcu için kuyumcu soydular - 4

8 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Şüpheliler, 8 saat sonra Yavuzselim Mahallesi’nde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı altınlar ile tabancalar da ele geçirildi.

Bahis borcu için kuyumcu soydular - 5

“BAHİS BORCU NEDENİYLE YAPTIK”

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadelerinde sanal bahis borcu olduğunu ve o nedenle böyle bir plan yaptıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin soygundan 1 gün önce kuyumcunun olduğu yere gelerek keşif yaptıkları öğrenildi.
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