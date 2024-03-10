Bahis borcu için kuyumcu soydular

“BAHİS BORCU NEDENİYLE YAPTIK”

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadelerinde sanal bahis borcu olduğunu ve o nedenle böyle bir plan yaptıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin soygundan 1 gün önce kuyumcunun olduğu yere gelerek keşif yaptıkları öğrenildi.