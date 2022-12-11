Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi

Varank, Togg'un makam aracı olarak kullanımına ilişkin de "Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir araç. İçine bindik. Size bir güven hissi veriyor. Aynı zamanda geniş bir araç. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak 'Türkiye'de üretilen bir araca binmem gerekir diye düşünüyorum' dedim ve Bakan olduğum ilk aylardan itibaren Türkiye'de üretilen bir Toyota Corolla hibrit araca biniyorum. Sakarya'da üretiliyor. İnşallah bu araçlar çıktığında ben de bakan arkadaşlarımızda bu aracı kullanmak istiyoruz. Zaten bakanlarımız bizi sıkıştırıyor, 'ne zaman araç gelecek de biz Togg'a bineceğiz' diye" ifadelerini kullandı.