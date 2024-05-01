Eski sevgiliden bombalı tuzak
Zonguldak'ta bir genç, takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu. Bomba, aracın yağ akıtması sonucu sanayiye götürülmesiyle fark edildi. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden zanlı ise adliyeye sevk edildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde Batuhan Y.'nin (24) babası, oğluna ait otomobilin altından yağ akıttığını görünce aracı Kışla Sanayi Sitesi'ndeki motor ustasına götürdü. Usta, aracın alt kısmını incelediğinde bomba düzeneği gördü.