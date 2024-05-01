Eski sevgiliden bombalı tuzak

Zonguldak'ta bir genç, takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu. Bomba, aracın yağ akıtması sonucu sanayiye götürülmesiyle fark edildi. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Eski sevgiliden bombalı tuzak - 1

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde Batuhan Y.'nin (24) babası, oğluna ait otomobilin altından yağ akıttığını görünce aracı Kışla Sanayi Sitesi'ndeki motor ustasına götürdü. Usta, aracın alt kısmını incelediğinde bomba düzeneği gördü.

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Eski sevgiliden bombalı tuzak - 2

Durum, polise haber verildi. Olay Yeri İnceleme, Terörle Mücadele ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, otomobilde inceleme yaptı. Daha sonra olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı.

Eski sevgiliden bombalı tuzak - 3

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Bomba, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Eski sevgiliden bombalı tuzak - 4

MOTOR ISININCA PATLAMASI HEDEFLENMİŞ

Yapılan incelemede, bomba düzeneğinin "torpil" diye tabir edilen patlayıcıların ilaç kutusuyla sabitlenerek motorun alt kısmına koyulduğu görüldü. Motorun çalıştıktan sonra ısınmasıyla torpillerin patlaması sonucu otomobile zarar vermesinin hedeflendiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eski sevgiliden bombalı tuzak - 5

Soruşturma kapsamında, Batuhan Y.'nin ve sevgilisi Rabia S.'nin (23) ifadesi alındı. Rabia S., ifadesinde eski sevgilisi Serdar E.'nin (24) kendisini takıntı haline getirdiğini ve sevgilisi Batuhan Y.'yi de sık sık tehdit ettiğini söyledi.

Eski sevgiliden bombalı tuzak - 6

İfadeler doğrultusunda ekipler, bomba düzeneğini otomobilin altına Serdar E.'nin koyduğunu tespit etti.

Eski sevgiliden bombalı tuzak - 7

Gözaltına alınan Serdar E.'nin üst aramasında da Rabia S.'nin yaşadığı evin krokisi ele geçirildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Serdar E., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

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