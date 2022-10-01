Balıkçılara çinekop denetimi

"ONLARA ÖMRÜNDE BİR KERE ÜREME HAKKI VERMEMİZ GEREK"

Ahmet Yavuz Karaca, "Gördüğünüz gibi hamsi balığı 9 santimetre, sardalya 11, istavrit, barbunya mezgit 13 santimetre, lüfer 18 santimetre, palamut 25 santimetre. Böylece ilerliyor. Bunların belirlenmesi bilimsel kurallara dayanıyor. Bilimsel kurallara göre onlara ömründe bir kere üreme hakkı vermemiz gerek. Çünkü sürdürülebilirlik çok önemli. Daha çok hijyenle ilgili eksiklikler gördük. Onlarla ilgili uyardık. İşte bıçaklık, balıkları temizledikleri yerleri denetledik. Bir yerde de ufak boyda lüfer balığı gördük, yaklaşık yarım kasaydı ona da el koyduk" diye konuştu.