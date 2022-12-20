Balıkesir'deki işkence çiftliğinde ayrıntılar ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında polis, tespit edilen diğer şüphelilere yönelik 13 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da olduğu 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerden Mehmet Salih Turanlı ile Ahmet Hicri Turanlı, M.F. ve Ç.D. tutuklanırken, M.N.T., E.T. ve S.Y. ise adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilerden Rabia Dilruba Candaş, C.E.G., M.B. ve F.Ç.’nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.