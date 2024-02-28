Baraj suları çekildi: Dipten köy ve kale çıktı
Artvin’de Çoruh nehri üzerinde inşa edilen ve su tutma işleminde bir yılı geride bırakan Yusufeli Barajı'nda feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi. Suyun yaklaşık 30 metre çekilmesiyle birlikte Orta Çağ’da yapıldığı tahmin edilen Tekkale Köyü Kalesi de gün yüzüne çıktı.
Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip temeli 26 Şubat 2013'te atılan 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.