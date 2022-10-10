Barajdaki ölümlere savcılık el attı

Bolu Gölköy Barajı'ndaki balık ölümleriyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. İnceleme sürerken yetkililer vatandaşları balıkların tüketilmemesi konusunda uyardı.

Barajdaki ölümlere savcılık el attı - 1

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gölköy Barajı'nda 4 Ekim'de görülmeye başlanan balık ölümleriyle ilgili çok yönlü adli soruşturma başlatıldı.

Barajdaki ölümlere savcılık el attı - 2

Balık ölümlerinin sürdüğü Gölköy Barajı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce başlatılan incelemeler devam ediyor.

Barajdaki ölümlere savcılık el attı - 3

Ekiplerce sudan ve ölen balıklardan alınan numunelerin sonuçları beklenirken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili çok yönlü adli soruşturma başlatıldı.

Barajdaki ölümlere savcılık el attı - 4

Yetkililer, kıyıya vuran ölü balıkların alınmaması, kıyıda yüzen baygın haldeki balıkların avlanıp tüketilmemesi uyarısında bulunuyor.

Barajdaki ölümlere savcılık el attı - 5

Kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'ndaki balık ölümleri üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ekim'de ölü balıklardan ve sudan numune alınmıştı.

Barajdaki ölümlere savcılık el attı - 6
Barajdaki ölümlere savcılık el attı - 7
Barajdaki ölümlere savcılık el attı - 8

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