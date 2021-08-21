Bartın’da selin zararı 23 milyon 107 bin 924 lira

DHA 21.08.2021 - 10:56
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler, Zafer, Yılanlar, Derecik, Yenihan, Çubuklu, Ceyüpler ve Çubukbeli köylerinde 11 gün önce etkili olan sağanak yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 44 saatte Ceyüpler köyüne 362, Ulus merkez 166 ve Ulus Çubukbeli köyüne 136 kilogram yağış düştü.
Sel felaketinin ardından ekipler tarafından 341 kişi evlerinden kurtarılırken, 7 kişi tedavi gördüğü hastanelerden taburcu edildi.
Abdipaşa-Kumluca ve Kozcağız beldeleri birbirine bağlayan köprü yıkılarak, geçici panel köprü yapım çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bartın, Kastamonu ve Sinop’un ‘Genel hayatı etkileyen afet bölgesi’ ilan etmesinin ardından Bartın’da hasar tespit çalışmaları tamamlandı.