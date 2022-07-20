Başakşehir'deki ördekler Ankara'da korumaya alındı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili konuşan El Zuheyri, ördekleri evde büyüttüklerini söylemiş, 'Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik'' demişti.

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