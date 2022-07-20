Başakşehir'deki ördekler Ankara'da korumaya alındı

İstanbul'da Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri'nin komşuları rahatsız olduğu gerekçesiyle gölete bırakmak istediği ördekler için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Koruma altına alınan ördeklere Ankara'daki Gölbaşı Vilayetler Evi'de ördek, kaz, tavus kuşu ve diğer hayvanlarla birlikte bakılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 20.07.2022 - 17:54

Başakşehir'deki ördekler Ankara'da korumaya alındı - 1

İçişleri Bakanlığı, Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına bırakmayı düşündüğü ördeklere sahip çıktı.

Başakşehir'deki ördekler Ankara'da korumaya alındı - 2

Ailenin evinden alınarak Ankara'ya getirilen iki ördeğe, Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde bakılacak.

Başakşehir'deki ördekler Ankara'da korumaya alındı - 3

Başakşehir'deki bir parkın göletinde yüzen ve sahibi oldukları iki ördeği alarak çantalarına koydukları anlara ait görüntüler "göletten ördek çaldıkları" iddiasıyla sosyal medyadan paylaşılan kadınların kimliklerinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı devreye girdi.

Başakşehir'deki ördekler Ankara'da korumaya alındı - 4

Irak vatandaşı Zeynep El Zuheyri ve kardeşi Fatma El Zuheyri'nin 3 ay önce Eminönü'nden yavruyken aldıklarını, evlerinde büyüttüklerini, çıkardıkları sesten komşuların rahatsız olması üzerine uygun bir hayvan barınağına bırakmayı düşündüklerini söylediği ördekler, yeni yuvalarına kavuştu.

Başakşehir'deki ördekler Ankara'da korumaya alındı - 5

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, veteriner eşliğinde Iraklı kız kardeşlerin Fatih'teki evine giderek ördekleri teslim aldı.

Başakşehir'deki ördekler Ankara'da korumaya alındı - 6

Ördekler, ekip araçlarının arka bölümüne, hayvanlar için özel dizayn edilen kafese konularak Ankara'ya getirildi.

Başakşehir'deki ördekler Ankara'da korumaya alındı - 7

Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alınan ördeklere, buradaki ördek, kaz, tavus kuşu ve diğer hayvanlarla birlikte bakılacak.

Başakşehir'deki ördekler Ankara'da korumaya alındı - 8

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili konuşan El Zuheyri, ördekleri evde büyüttüklerini söylemiş, 'Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik'' demişti. 

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Başakşehir'deki ördekler Ankara'da korumaya alındı - 9

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