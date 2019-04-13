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Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu

Anadolu Ajansı

Ankara'da etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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    Başkentte öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak nedeniyle ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

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    Kentte öğleden sonra bastıran sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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    Zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ise suyla doldu.

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    Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

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