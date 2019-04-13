Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı
Ankara'da etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Başkentte öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak nedeniyle ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
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Kentte öğleden sonra bastıran sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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Zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ise suyla doldu.
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Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.
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