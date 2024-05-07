Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun batısında hava sıcaklığı artacak. İstanbul ve Ankara’da hava sıcaklığı bugün 20 dereceyi görecek. Doğu bölgelerde ise yağmur beklentisi var. Yağışların Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak’ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin batısında sıcaklık yükselirken, doğu illerinde yağmur bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 2

Son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 3

Yağışların, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak’ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde 2 ila 4 derece artması beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, aralıklarla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 4

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Az bulutlu ve açık 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 5

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 6

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 12
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18

Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 8

7 MAYIS HAVA DURUMU

Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 9

8 MAYIS HAVA DURUMU

Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 10

9 MAYIS HAVA DURUMU

Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 11

10 MAYIS HAVA DURUMU

Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 12

11 MAYIS HAVA DURUMU

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