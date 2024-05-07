Batıda sıcaklık artıyor, doğuda yağmur var (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun batısında hava sıcaklığı artacak. İstanbul ve Ankara’da hava sıcaklığı bugün 20 dereceyi görecek. Doğu bölgelerde ise yağmur beklentisi var. Yağışların Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak’ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin batısında sıcaklık yükselirken, doğu illerinde yağmur bekleniyor.