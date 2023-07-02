Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi

Bayram tatilinin son gününe girilirken yollarda tatilcilerin dönüş trafiği devam ediyor. Trafik İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde yaşanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi ile şehirlerarası yolların kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar'da da dönüşe geçen tatilcilerin yoğunluğu var. Uyarılar, önlemler ise bayram tatilinde yine kazaların önüne geçemedi.

Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi - 1

Bolu'da Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale edilirken, 4 kişi hastaneye sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi - 2

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2’nci viyadükte meydana geldi.

Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi - 3

Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan biri kaza yaptı, ardından arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.

Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi - 4

Kazada 18 araç birbirine girerken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 6 kişiye olay yerinde ayakta müdahale ederken, 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi - 5

Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi - 6

 Ege Bölgesi'nin kavşak kentlerinden biri olan Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu başladı.

Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay ilçesi girişinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi - 7

Konya'dan Afyonkarahisar'a geliş istikametinde yoğunluğun daha fazla olduğu gözlendi.

Trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri yoğunluğun azaltılması için yoğun bir uğraş verdi.

Karayolundaki yoğunluğun günün ilerleyen saatlerinde artması bekleniyor.

Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi - 8

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde trafik hareketliliği yaşanıyor.

Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi - 9
Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi - 10
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