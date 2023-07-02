Bayram tatilcilerinin dönüş çilesi
Bayram tatilinin son gününe girilirken yollarda tatilcilerin dönüş trafiği devam ediyor. Trafik İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde yaşanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi ile şehirlerarası yolların kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar'da da dönüşe geçen tatilcilerin yoğunluğu var. Uyarılar, önlemler ise bayram tatilinde yine kazaların önüne geçemedi.
Bolu'da Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale edilirken, 4 kişi hastaneye sevk edildi.