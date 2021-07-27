Bayram tatili haftasında İstanbul'da 817 ton çöp toplandı

DHA 27.07.2021 - 14:57
Kurban Bayramı'nda İstanbullular tatillerini şehir dışında geçirmeyi tercih etti. İstanbul'da kalanlar ise yeşil alanlarda tatilin keyfini çıkardı.
Yeşil alanlara gelenlerin bazılarıysa, çöplerini buraya bıraktı.
Tam kapanmanın ardından vardiyalı olarak 24 saat çalışan İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ekiplerinin de iş yoğunluğu arttı.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda temizlikler geceden itibaren başlıyor.
Ağaç ve Peyzaj A.Ş'nin verilerine göre normal günlerde toplanan çöp miktarlarında, kurban bayramı ve hafta sonunda yüzde yüzden fazla artış yaşandı.
Bin 68 mahallede yeşil alan sulaması, çim biçme, temizlik gibi alanlarda faaliyet gösteren Ağaç ve Peyzaj A.Ş, 6 günlük periyotta 817 ton çöp topladı.
Zehra Turhan "Sahil kesimlerimiz perşembeden başlamak üzere büyük bir kullanım artışına uğradı. Normalde 8-5 çalışmakla yükümlü olduğumuz alanlarda artık 24 saat vardiya sistemi ile çalışıyoruz. Mobil ekip ve temizlik elemanlarımızı arttırdık" diye konuştu.