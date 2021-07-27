Bayram tatili haftasında İstanbul'da 817 ton çöp toplandı

Hem sıcak havanın hem de pandeminin etkisiyle İstanbullular yeşil alanları sıkça tercih ediyor. Normal günlerde yeşil alanlarda bir haftada ortalama 230 ile 250 ton çöp toplanırken 4 günlük Kurban Bayramı ve hafta sonunda İstanbul'daki yeşil alanlarda 817 ton çöp toplandı.

Abone ol Paylaş









DHA 27.07.2021 - 14:57

Kurban Bayramı'nda İstanbullular tatillerini şehir dışında geçirmeyi tercih etti. İstanbul'da kalanlar ise yeşil alanlarda tatilin keyfini çıkardı. Yeşil alanlara gelenlerin bazılarıysa, çöplerini buraya bıraktı.

Tam kapanmanın ardından vardiyalı olarak 24 saat çalışan İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ekiplerinin de iş yoğunluğu arttı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda temizlikler geceden itibaren başlıyor.

Ağaç ve Peyzaj A.Ş'nin verilerine göre normal günlerde toplanan çöp miktarlarında, kurban bayramı ve hafta sonunda yüzde yüzden fazla artış yaşandı. Bin 68 mahallede yeşil alan sulaması, çim biçme, temizlik gibi alanlarda faaliyet gösteren Ağaç ve Peyzaj A.Ş, 6 günlük periyotta 817 ton çöp topladı.

"YÜZDE YÜZ ARTIŞ YAŞANDI" İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş Avrupa Yakası Yeşil Alanlar 1. Bölge Şefi Zehra Turhan 77 milyon metreküp yeşil alanda faaliyet gösterdiklerini söylerken, "4 günlük bayram tatili ve 2 günlük hafta sonu tatilinde Anadolu Yakası toplamda 315 tondan fazla, Avrupa Yakası 500 tondan fazla çöpü bertaraf ettik. Bu veriler daha önceki haftalara baktığımızda yüzde 100 artışı göstermektedir" dedi.

Zehra Turhan "Sahil kesimlerimiz perşembeden başlamak üzere büyük bir kullanım artışına uğradı. Normalde 8-5 çalışmakla yükümlü olduğumuz alanlarda artık 24 saat vardiya sistemi ile çalışıyoruz. Mobil ekip ve temizlik elemanlarımızı arttırdık" diye konuştu.

"ATANLARI UYARINCA BİZE TEPKİ GÖSTERİYORLAR" Kazlıçeşme Parkı'nda yürüyüş yapan İlayda Yıldırım "İnsanlar atıyor, çöpleri hep yere atıyorlar. Biz hiç atmadık atanları uyarıyoruz, uyardık diye ağır tepkiler alıyoruz. Bize 'Size ne oluyor? Siz kimsiniz, karışamazsınız, biz özgürüz' diyorlar" dedi.

"SOKAKLAR TEMİZLENİYOR AMA İNSANIMIZDAKİ BİLİNCİ ARTTIRMAK LAZIM" Kazlıçeşme Parkı'nda vakit geçiren Vedat Arıkan "Biz de pikniğe gidince görüyoruz, maalasef insanlarımız, yediklerini içtiklerini çöp tenekesine atmak yerine oldukları yere bırakıyorlar. Sokaklar temizleniyor ama insanımızdaki bilinci arttırmak lazım" şeklinde konuştu.