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Bayram tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? (2024 Ramazan Bayramı takvimi)

Ramazan Bayramı tarihi bir an önce bayram tatiline çıkmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yıl 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek olan 2024 Ramazan Bayramı öncesinde bayram tatili başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından bayram tatili süresi uzatılmıştı. Peki, 2024 bayram tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

Bayram tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? (2024 Ramazan Bayramı takvimi) - 1

2024 Ramazan Bayramı tatili öncesinde tarih araştırmaları başladı. Nisan ayının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte yazlık bölgelere doğru yola çıkmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 bayram tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? (2024 Ramazan Bayramı takvimi) - 2

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacaktı.

Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı.

Buna göre; Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.

Bayram tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? (2024 Ramazan Bayramı takvimi) - 3

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK

Ramazan Bayramı tatiline ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.

Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Buna göre; Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.

Bayram tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? (2024 Ramazan Bayramı takvimi) - 4

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında Ramazan Bayramı tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

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