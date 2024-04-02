Bayram tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? (2024 Ramazan Bayramı takvimi)
Ramazan Bayramı tarihi bir an önce bayram tatiline çıkmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yıl 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek olan 2024 Ramazan Bayramı öncesinde bayram tatili başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından bayram tatili süresi uzatılmıştı. Peki, 2024 bayram tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
2024 Ramazan Bayramı tatili öncesinde tarih araştırmaları başladı. Nisan ayının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte yazlık bölgelere doğru yola çıkmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 bayram tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?