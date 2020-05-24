Bayramın tadını büyükler çıkardı

Tüm Türkiye Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kısıtlama nedeniyle evde geçiriyor. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ise saat 14.00'ten itibaren getirilen istisna doğrultusunda sokağa çıkmanın sevincini yaşıyor.
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İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.05.2020 - 16:26| Son Güncelleme : 24.05.2020 - 16:32
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