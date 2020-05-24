Bayramın tadını büyükler çıkardı

Tüm Türkiye Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kısıtlama nedeniyle evde geçiriyor. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ise saat 14.00'ten itibaren getirilen istisna doğrultusunda sokağa çıkmanın sevincini yaşıyor.

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.05.2020 - 16:26 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 16:32

Türkiye corona virüs salgını nedeniyle buruk bir Ramazan Bayramı yaşıyor.
81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması var.

Bu nedenle Ramazan Bayramı'nın ilk günü, İstanbul'daki meydan ve sokaklara sessizlik hakim oldu.
Ancak sokaklar saat 14.00'ten itibaren az da olsa hareketlendi.
Salgın kapsamında alınan önlemler nedeniyle kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bayramın ilk günü sokağa çıktı.
Tüm Türkiye bayramın ilk gününü evde geçirirken büyükler dışarda olmanın sevincini yaşadı.
Sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı gözlendi.

İstisna kapsamındaki vatandaşlara verilen izin saat 20.00'ye kadar sürecek.

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