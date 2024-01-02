Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala gözler bedeli askerlik ücretine çevrildi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, bedelli askerlik ücretinde de belirleyici olacak. Peki, bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı - 1

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. Ocak ayında yapılacan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de artış gösterecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı - 2

Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı - 3

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı

Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı - 4

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 183 BİN TL'Yİ BULABİLİR

Bedelli askerliğe yüzde 30 zam gelmesi halinde ücret 159.056 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde ise güncel bedelli askerlik tutarı, 171.291 liraya ulaşacak.

Bedelli askerliğe yüzde 50 artış olması durumunda toplam ödeme 183.526 lira olacak..

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