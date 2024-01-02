Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala gözler bedeli askerlik ücretine çevrildi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, bedelli askerlik ücretinde de belirleyici olacak. Peki, bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. Ocak ayında yapılacan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de artış gösterecek.