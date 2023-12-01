Belaruslu model kayıp mücevherlerinin peşinde (“İstanbul - Minsk uçuşunda çalındı” iddiası)
Belaruslu model Polli Cannabis, İstanbul’dan ülkesinin başkenti Minsk’e yaptığı uçuşta 20 bin euro değerindeki mücevherlerinin çalındığını iddia etti. Uçuştan önce bir görevlinin kendisine kabin içinde yer olmadığı için, el bagajlarının kargo bölümüne yükleneceğini söylediğini iddia eden Belaruslu model, “Minsk’e vardığımda ise valizin kilitlerinin yanlış yerde, yanlış yönde olduğunu gördüm.” dedi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Belaruslu model Polli Cannabis, İstanbul’dan ülkesinin başkentine yaptığı uçuştu mücevherlerinin çalındığını öne sürdü.
Minsk Havalimanı’na inen Belaruslu model, teslim aldığı bavulunu kontrol ettiğinde içinde pırlanta küpe ve kolyelerinin bulunduğu takı kutuları bavulda olmadığını gördü.Hırsızlık iddiasıyla havalimanı polisine başvuran Polli Cannabis, şikayetçi oldu.