Belaruslu model kayıp mücevherlerinin peşinde (“İstanbul - Minsk uçuşunda çalındı” iddiası)

Belaruslu model Polli Cannabis, İstanbul’dan ülkesinin başkenti Minsk’e yaptığı uçuşta 20 bin euro değerindeki mücevherlerinin çalındığını iddia etti. Uçuştan önce bir görevlinin kendisine kabin içinde yer olmadığı için, el bagajlarının kargo bölümüne yükleneceğini söylediğini iddia eden Belaruslu model, “Minsk’e vardığımda ise valizin kilitlerinin yanlış yerde, yanlış yönde olduğunu gördüm.” dedi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Belaruslu model kayıp mücevherlerinin peşinde (“İstanbul - Minsk uçuşunda çalındı” iddiası) - 1

Belaruslu model Polli Cannabis, İstanbul’dan ülkesinin başkentine yaptığı uçuştu mücevherlerinin çalındığını öne sürdü.

Minsk Havalimanı’na inen Belaruslu model, teslim aldığı bavulunu kontrol ettiğinde içinde pırlanta küpe ve kolyelerinin bulunduğu takı kutuları bavulda olmadığını gördü.

Hırsızlık iddiasıyla havalimanı polisine başvuran Polli Cannabis, şikayetçi oldu.

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Belaruslu model kayıp mücevherlerinin peşinde (“İstanbul - Minsk uçuşunda çalındı” iddiası) - 2

Minsk Havalimanı’nda yapılan incelemede herhangi bir sonuç çıkmaması üzerine Cannabis, hırsızlık olayının uçuş öncesi gerçekleşmiş olabileceği ihtimaliyle 22 Kasım’da İstanbul’a geldi.

İstanbul Havalimanı’ndaki polis merkezine giden Cannabis, aynı gerekçeyle bir kez daha şikayetçi oldu.

İstanbul Havalimanı’nda bir görevlinin kabin içinde yeterli alan olmadığı için, el bagajlarının uçağın kargo bölümüne yükleneceğini söylediğini iddia eden Belaruslu model, “Ben de yanıma aldığım küçük bir adet valizimi bu nedenle görevliye verdim. Minsk'e vardığımda ise valizin kilitlerinin yanlış yerde, yanlış yönde olduğunu gördüm.” dedi.
Belaruslu model kayıp mücevherlerinin peşinde (“İstanbul - Minsk uçuşunda çalındı” iddiası) - 3

Polli Cannabis, “Valizi açınca mücevher kutularından biri yoktu. Bir diğer kutu ise bavuldaydı ancak içindeki küpe, kolye ve kolye ucu yoktu. Polise başvurdum, soruşturma başlattılar. Sadece Belarus kısmını araştırabileceklerini söylendi. Belarus polisinin yaptığı incelemede Minsk Havalimanı'nda olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi. Bunun üzerine İstanbul'a geldim. Yine şikayetçi oldum.” diye konuştu.

Belaruslu model kayıp mücevherlerinin peşinde (“İstanbul - Minsk uçuşunda çalındı” iddiası) - 4

İstanbul Havalimanı’nda güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerini ancak burada da bir sonuca ulaşamadıklarını söyleyen Belaruslu model, avukatıyla birlikte işin takipçisi olacaklarını söyledi.

Polli Cannabis, çalınan mücevherin piyasa değerinin yaklaşık 20 bin euro olduğunu ifade etti.
Belaruslu model kayıp mücevherlerinin peşinde (“İstanbul - Minsk uçuşunda çalındı” iddiası) - 5

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belaruslu kadının şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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