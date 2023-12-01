Belaruslu model kayıp mücevherlerinin peşinde (“İstanbul - Minsk uçuşunda çalındı” iddiası)

Minsk Havalimanı’nda yapılan incelemede herhangi bir sonuç çıkmaması üzerine Cannabis, hırsızlık olayının uçuş öncesi gerçekleşmiş olabileceği ihtimaliyle 22 Kasım’da İstanbul’a geldi.

İstanbul Havalimanı’ndaki polis merkezine giden Cannabis, aynı gerekçeyle bir kez daha şikayetçi oldu.

İstanbul Havalimanı’nda bir görevlinin kabin içinde yeterli alan olmadığı için, el bagajlarının uçağın kargo bölümüne yükleneceğini söylediğini iddia eden Belaruslu model, “Ben de yanıma aldığım küçük bir adet valizimi bu nedenle görevliye verdim. Minsk'e vardığımda ise valizin kilitlerinin yanlış yerde, yanlış yönde olduğunu gördüm.” dedi.