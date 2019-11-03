Beşiktaş meydanında otobüs durağa daldı

DHA 03.11.2019 - 17:13 Son Güncelleme : 03.11.2019 - 18:07
İstanbul Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaza Beşiktaş meydanı Ortaköy istikametinde gerçekleşti.
Kabataş - Şirintepe seferini yapan 27E numaralı özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa girdi.
İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü kazanın ardından tepkiler üzerine elinde bıçakla araçtan inip kaçmaya çalışırken denize atladı.
Şoförün bir kişiyi de bıçakla yaraladığı belirtildi.
Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.