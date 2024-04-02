Beşiktaş’ta yangın faciası | Tedilat sırasında çekilen görünütler ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş’ta 29 kişinin can verdiği yangının çıktığı gece kulübünde, tadilat sırasında çekilen görüntüler ortaya çıktı. Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturmada gözaltına alınan işletme sahiplerinden Şehzade Ş’nin, iki hafta önce kulübün tadilatını görüntüleyerek, “Yenilenmeye devam.” ve “Bizim işlerin en güzel yanı yenilik ve yenileme.” notuyla sosyal medyada paylaşım yaptığı belirlendi.
İstanbul Beşiktaş’taki Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirdi.