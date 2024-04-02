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Beşiktaş’ta yangın faciası | Tedilat sırasında çekilen görünütler ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta 29 kişinin can verdiği yangının çıktığı gece kulübünde, tadilat sırasında çekilen görüntüler ortaya çıktı. Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturmada gözaltına alınan işletme sahiplerinden Şehzade Ş’nin, iki hafta önce kulübün tadilatını görüntüleyerek, “Yenilenmeye devam.” ve “Bizim işlerin en güzel yanı yenilik ve yenileme.” notuyla sosyal medyada paylaşım yaptığı belirlendi.

Beşiktaş’ta yangın faciası | Tedilat sırasında çekilen görünütler ortaya çıktı - 1

İstanbul Beşiktaş’taki Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beşiktaş’ta yangın faciası | Tedilat sırasında çekilen görünütler ortaya çıktı - 2

Saat 13.00 sıralarında gece kulübünün bulunduğu 16 katlı binanın -1’inci katında, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı.

O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.
Beşiktaş’ta yangın faciası | Tedilat sırasında çekilen görünütler ortaya çıktı - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında 29 kişi yaşamını yitirdi.

Beşiktaş’ta yangın faciası | Tedilat sırasında çekilen görünütler ortaya çıktı - 4

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. İle sorumlu müdür İsmet Ş., İşletme Müdürü Arda A.P., Muhasebeci S.A, tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. gözaltına alındı.

Beşiktaş’ta yangın faciası | Tedilat sırasında çekilen görünütler ortaya çıktı - 5

TADİLATA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sezonun en son etkinliğini 9 Mart tarihinde düzenleyen kulüp ardından tatile girerek tadilata başladı.

İlk ruhsat tarihi 1987 olan kulübün eski bir yapının alt katında hizmet veriyor olması sebebiyle süreç içerisinde çok kez tadilat yaptırdığı biliniyor.

Bundan önceki son kapsamlı tadilatın ise 2018 yılında yaptırılarak ruhsatının yenilendiği belirlendi.
Beşiktaş’ta yangın faciası | Tedilat sırasında çekilen görünütler ortaya çıktı - 6

“YENİLEMEYE DEVAM PAYLAŞIMI”

Tadilata ilişkin görüntülerin ise geçen hafta sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

Yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahiplerinden Şehzade Ş’nin iki hafta önce tadilat görüntülerini “Yenilenmeye devam.” ve “Bizim işlerin en güzel yanı yenilik ve yenileme.” notuyla paylaştığı belirlendi.
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