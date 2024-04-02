Beşiktaş’ta yangın faciası | Tedilat sırasında çekilen görünütler ortaya çıktı

TADİLATA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sezonun en son etkinliğini 9 Mart tarihinde düzenleyen kulüp ardından tatile girerek tadilata başladı.

İlk ruhsat tarihi 1987 olan kulübün eski bir yapının alt katında hizmet veriyor olması sebebiyle süreç içerisinde çok kez tadilat yaptırdığı biliniyor.

Bundan önceki son kapsamlı tadilatın ise 2018 yılında yaptırılarak ruhsatının yenilendiği belirlendi.