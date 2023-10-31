Beykoz’daki feci kazada sürücü serbest | Yaralı mimarın bacağı kesildi, hayati tehlikesi var
İstanbul Beykoz’da Tolga Duva isimli sürücü, karşı şeride geçerek 33 yaşındaki Fatih Terzi’nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Terzi’nin sol bacağı kesildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Terzi’nin hayati tehlikesi bulunuyor. Kazaya sebep olan Tolga Duva ise serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Terzi ailesi, karşı tarafın çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını sildirmeye çalıştığını öne sürdü.
Beykoz’da mimar Fatih Terzi’nin ağır yaralandığı kazaya sebebiyet veren Tolga Duva’nın serbest bırakılması, Terzi ailesinin tepkisine neden oldu.
Aile, kazanın meydana geldiği bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının da tehditle sildirilmeye çalışıldığını öne sürdü.