Beykoz’daki feci kazada sürücü serbest | Yaralı mimarın bacağı kesildi, hayati tehlikesi var

İstanbul Beykoz’da Tolga Duva isimli sürücü, karşı şeride geçerek 33 yaşındaki Fatih Terzi’nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Terzi’nin sol bacağı kesildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Terzi’nin hayati tehlikesi bulunuyor. Kazaya sebep olan Tolga Duva ise serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Terzi ailesi, karşı tarafın çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını sildirmeye çalıştığını öne sürdü.

Beykoz’daki feci kazada sürücü serbest | Yaralı mimarın bacağı kesildi, hayati tehlikesi var - 1

Beykoz’da mimar Fatih Terzi’nin ağır yaralandığı kazaya sebebiyet veren Tolga Duva’nın serbest bırakılması, Terzi ailesinin tepkisine neden oldu.

Aile, kazanın meydana geldiği bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının da tehditle sildirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beykoz’daki feci kazada sürücü serbest | Yaralı mimarın bacağı kesildi, hayati tehlikesi var - 2

Olay, 29 Ekim akşamı Çavuşbaşı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre; sürücü Tolga Duva, caddede aracıyla ilerlerken sollama yaparken Fatih Terzi’nin kullandığı motosiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle Fatih Terzi, motosikletinden savrulup yerde sürüklenerek ağır yaralandı.

Tolga Duva, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan, Fatih Terzi'nin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü ve sol bacağının diz altından kesildiği öğrenildi.

Beykoz’daki feci kazada sürücü serbest | Yaralı mimarın bacağı kesildi, hayati tehlikesi var - 3

HIZLA İLERLEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazaya neden olan sürücünün caddede hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz’daki feci kazada sürücü serbest | Yaralı mimarın bacağı kesildi, hayati tehlikesi var - 4

Duva’nın aracında bulunan Hakan D.’nin bir sosyal medya uygulamasında, “Sarhoş olup her şeyi çift gördüğümde bile sen bir taneydin.” paylaşımı dikkat çekti.

Beykoz’daki feci kazada sürücü serbest | Yaralı mimarın bacağı kesildi, hayati tehlikesi var - 5

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, Fatih Terzi’nin yakınları, Tolga Duva’nın kaza sonrası gözaltına alınıp daha sonra serbest kaldığını söyleyerek isyan etti; karşı tarafın olaydan sonra çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini sildirmeye çalıştığını da belirterek, kazaya tanık olanların tehdit edildiğini iddia etti.

Baba Lütfi Terzi, Tolga Duva’nın 150-180 kilometre hızla ilerlediğini söyleyerek, “Yanlış sollamayla gelen bir araç oğlumu biçiyor. Bu kişi daha sonra karakolda 3.22 promil alkollü çıkıyor. Karakolda uyuşturucu şüphesi üzerine saç ve kan örneği de alınıyor. Hakim bunu serbest bırakıyor.” diye konuştu.
Beykoz’daki feci kazada sürücü serbest | Yaralı mimarın bacağı kesildi, hayati tehlikesi var - 6

Duva’nın alkollü olduğuna ilişkin paylaşımları ve ifadesi olduğunu söyleyen acılı baba, “Alkollü olduğunu, yanlış sollama yaptığını da kabul ediyor. Buna rağmen serbest bırakılıyor. Çocuğumuz şu an burada hastanede, yoğun bakımda bacağının biri kesildi. Ölüm tehlikesi devam ediyor. Doktorlar, ‘Her an her şeye hazırlıklı olun’ diyor. Bizim burada beklentimiz adalet. Devletin benim hakkımı da, onun hakkını da koruması lazım.” şeklinde konuştu.

Beykoz’daki feci kazada sürücü serbest | Yaralı mimarın bacağı kesildi, hayati tehlikesi var - 7

“TEHDİT” İDDİASI

Lütfi Terzi, Duva’nın yakınlarının olay yerindeki kamera kayıtlarını da sildirmeye çalıştığını iddia etti.

“Karşı taraf olay yerindeki kamera olan iş yerleri veya şahitleri bir gün sonra telefonla ve bizzat birileriyle gelerek tehdit etmişler.” diyen Terzi, “Biz de aciz değiliz. Suçlu olduklarını örtbas edebilmek için hem şahitlere tehditte bulunmuşlar, hem de kamera görüntülerini silmeleri için tehditte bulunmuşlar.” ifadelerini kullandı.
Beykoz’daki feci kazada sürücü serbest | Yaralı mimarın bacağı kesildi, hayati tehlikesi var - 8
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