Beykoz’daki feci kazada sürücü serbest | Yaralı mimarın bacağı kesildi, hayati tehlikesi var

Duva’nın alkollü olduğuna ilişkin paylaşımları ve ifadesi olduğunu söyleyen acılı baba, “Alkollü olduğunu, yanlış sollama yaptığını da kabul ediyor. Buna rağmen serbest bırakılıyor. Çocuğumuz şu an burada hastanede, yoğun bakımda bacağının biri kesildi. Ölüm tehlikesi devam ediyor. Doktorlar, ‘Her an her şeye hazırlıklı olun’ diyor. Bizim burada beklentimiz adalet. Devletin benim hakkımı da, onun hakkını da koruması lazım.” şeklinde konuştu.