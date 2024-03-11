Beylikdüzü’ndeki kanlı pusuda yeni ayrıntılar: Hesabı ödeyip araca geçtikleri sırada kurşun yağmuruna tutuldular

Özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenilen İdil B’nin ise kasığından yaralandığı ve çalıştığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Ezgi A’nın Beylikdüzü’nde güzellik salonu işlettiği, Övgü B.B’nin ise bir kozmetik mağazasında satış danışmanı olarak çalıştığı öğrenildi.