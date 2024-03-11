Beylikdüzü’ndeki kanlı pusuda yeni ayrıntılar: Hesabı ödeyip araca geçtikleri sırada kurşun yağmuruna tutuldular
İstanbul Beylikdüzü’nde dün gece bir araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İlçede bulunan kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Şuayip Alkan isimli kişi ve beraberindekiler, araçlarına yöneldikleri sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda Şuayip Alkan yaşamını yitirdi, İdil B. isimli kadın ise yaralandı. Polis saldırıyı motosikletli iki saldırganın gerçekleştirdiğini belirledi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İstanbul Beylikdüzü’nde dün gece bir araca yönelik silahlı saldırı gerçekleşti.
Barış Mahallesi’ndeki Reşat Nuri Güntekin Sokak’ta dün 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şuayip Alkan isimli kişi ilçedeki Gazi Caddesi’nden arkadaşları İdil B. ve Övgü B.B. ile Ezgi A.’yı otomobiliyle alarak Beylikdüzü’nde bir kafeye gitti.