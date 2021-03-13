Beyoğlu'nda eğlence mekanına Corona virüs baskını

Beyoğlu'nda devriye görevi yapan bekçilerle, yasak olmasına rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan müşteriler arasında arbede çıktı.

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DHA 13.03.2021 - 22:40

Beyoğlu Azapkapı Mahallesi Kürekçi Kapısı Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 8'inci katında bulunan eğlence mekanında yaşandı.

Devriye görevi yapan bekçilerin gelen yüksek sesli müzik nedeniyle 8 katlı binanın 8. katında bulunan eğlence mekanına çıktı. İşlem yapmak isteyen ekiplerle içeride bulunan müşteriler arasında arbede çıktı.

Bekçilerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Ekiplerle müşteriler arasında yaşanan arbede sırasında paniğe kapılıp bir kadın müşterinin sıktığı biber gazından etkilenenler oldu.

İçeride müşteri olarak bulunanlarla polis ekiplerine direnen ve işlem yaptırmak istemeyen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Mekanda bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira ceza yazılırken, yasak olmasına rağmen açık olan işletmeye de Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.