Beypazarı'nda evlerin üzerine kaya yağdı

Bu kayaların bulunduğu alanın ilçede "Dinozor Sırtı" olarak bilindiğini aktaran Özkan, "Sokakta bulunan 11 ev hemen boşaltıldı. Polis ekipleri sokağı kordon altına aldı. Halen kayalarda tehlike var. Polis ekipleri sokağın girişinde ve çıkışında nöbet tutuyor ve evlere kimseyi sokmuyorlar." dedi.