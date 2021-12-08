Beypazarı'nda evlerin üzerine kaya yağdı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yerlerinden koparak yuvarlanan kaya parçaları bazı evlere zarar verdi. Bunun üzerine sokaktaki 11 ev, oluşan tehlike nedeniyle tahliye edildi. Evlerin dışından şerit çekilerek sokakta güvenlik önlemi alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 16:09

Beypazarı'nda evlerin üzerine kaya yağdı - 1

'nın Beypazarı ilçesinde yerlerinden koparak yuvarlanan kaya parçaları bazı evlere zarar verdi.

Beypazarı'nda evlerin üzerine kaya yağdı - 2

Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokağı'nın üst tarafında bulunan kayalardan büyük bir gürültüyle sökülen kayalar, 6 evde hasara yol açtı.

Beypazarı'nda evlerin üzerine kaya yağdı - 3

Bunun üzerine sokaktaki 11 ev, oluşan tehlike nedeniyle tahliye edildi. Evlerin dışından şerit çekilerek sokakta güvenlik önlemi alındı.

Beypazarı'nda evlerin üzerine kaya yağdı - 4

Mahallenin muhtarı Hasan Özkan, yaptığı açıklamada, kaya parçalarının yuvarlanarak evlerin duvarlarına, bahçelerine kadar indiğini, kömürlüklerde hasara yol açtığını söyledi.

Beypazarı'nda evlerin üzerine kaya yağdı - 5

Bu kayaların bulunduğu alanın ilçede "Dinozor Sırtı" olarak bilindiğini aktaran Özkan, "Sokakta bulunan 11 ev hemen boşaltıldı. Polis ekipleri sokağı kordon altına aldı. Halen kayalarda tehlike var. Polis ekipleri sokağın girişinde ve çıkışında nöbet tutuyor ve evlere kimseyi sokmuyorlar." dedi.

Beypazarı'nda evlerin üzerine kaya yağdı - 6

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Bağdatlı da evinin buraya yakın olduğunu ve kayaların büyük bir gürültüyle yuvarlandığını gördüğünü ifade etti.

Bölgede ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Beypazarı'nda evlerin üzerine kaya yağdı - 7
Beypazarı'nda evlerin üzerine kaya yağdı - 8
Beypazarı'nda evlerin üzerine kaya yağdı - 9

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